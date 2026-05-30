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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

Estará en el once inicial de la final de la Liga de Campeones: el FC Barcelona planea fichar a una estrella del Arsenal

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P. Hincapie

El FC Barcelona sigue dominante en este inicio del mercado. Los responsables del campeón español considerarían fichar al exjugador de la Bundesliga Piero Hincapié, del Arsenal, para reforzar la defensa.

Según el Daily Mail, el Barça quiere fichar a Hincapie, pero sabe que sacarlo de Londres será difícil. Igualmente sondeará si el Arsenal lo vendería.

  • Hincapie sigue cedido del Bayer Leverkusen al Arsenal. Pero el acuerdo del verano pasado incluía una cláusula de compra obligatoria que ya se ha activado.

    Bayer recibiría 52 millones de euros y el jugador se comprometería con el campeón inglés por cinco años.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Piero Hincapie es uno de los jugadores clave del Arsenal

    Más allá de estas circunstancias, fichar a Hincapié podría ser complicado para el Barça. El ecuatoriano, con 51 partidos con su selección, es titular y pieza clave para Mikel Arteta, quien suele alinearlo en los encuentros más importantes, como la final de la Liga de Campeones contra el PSG este sábado en Budapest. Según el Daily Mail, se siente cómodo en Londres.

    El Barça ya fichó al inglés Anthony Gordon (25) y cerrará la llegada de Julián Álvarez (26) y Bernardo Silva (31).

    Además, el director deportivo Deco busca un central y, pese a la deuda, este verano podrá invertir fuerte. Alessandro Bastoni, del Inter, fue el favorito, pero ahora su fichaje parece descartado.

    Zurdo y polivalente, encaja en el perfil blaugrana. Llegó al Leverkusen en 2021 procedente del CA Talleres por unos 6,5 millones de euros y, bajo la dirección de Xabi Alonso, ayudó al equipo a ganar en 2024 la Bundesliga y la Copa DFB.

    Este verano, Hincapie se medirá a Alemania con Ecuador en la tercera jornada del grupo en la Copa América de Estados Unidos, Canadá y México.

  • Los fichajes más caros del FC Barcelona

    JugadorPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Ousmane DembéléDelanteroBorussia Dortmund2017148 millones de euros
    Philippe CoutinhoCentrocampistaLiverpool F. C.2018135 millones de euros
    Antoine GriezmannDelanteroAtlético de Madrid2019120 millones de euros
    NeymarDelanteroFC Santos201388 millones de euros
    Frenkie de JongCentrocampistaAjax de Ámsterdam201986 millones de euros
    Luis SuárezDelanteroLiverpool F. C.201481,72 millones de euros
    Anthony GordonDelanteroNewcastle United202680 millones de euros
    Zlatan IbrahimovićDelanteroInter de Milán200969,5 millones de euros
    Miralem PjanicCentrocampistaJuventus202060 millones de euros
    RaphinaCentrocampistaLeeds United202258 millones de euros