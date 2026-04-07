«¡Estamos muy contentos!»: Amad Diallo insiste en que Michael Carrick es «el hombre adecuado» para el puesto de entrenador titular del Manchester United

Aunque reconoce que la decisión final recae en los directivos de Old Trafford, el delantero cree que el excentrocampista cuenta con las cualidades únicas necesarias para recuperar el éxito. Esta opinión parece ser compartida por toda la plantilla, que se muestra mucho más cohesionada desde el cambio en el banquillo.

«Desde que llegó, ha dejado claro a todo el mundo que quiere ganar, que quiere llegar a la Liga de Campeones la próxima temporada, y ha estado trabajando con cada jugador, así que lo está haciendo muy bien y estamos muy contentos de tenerlo como entrenador», añadió Amad. «A veces, este tipo de entrenador puede llevar al club al lugar que le corresponde. Desde mi punto de vista personal, es el hombre adecuado, pero no son los jugadores quienes deciden».