Tras la nueva derrota ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, se han reavivado los debates sobre el futuro de Pep Guardiola en el Manchester City. Según un reportaje del Daily Mail, el español tiene previsto tomarse un descanso tras la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal el próximo domingo (17:30 h) para decidir cuál será su próximo paso. La cuestión es si cumplirá su contrato hasta 2027 o si abandonará el club ya este verano.
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¡Estamos en plena temporada! Parece que Pep Guardiola quiere tomarse un descanso entre dos partidos importantes
Hasta ahora, Guardiola no había tenido ocasión de reflexionar en profundidad sobre su futuro debido a la apretada agenda de partidos. En cambio, se había centrado en encontrar soluciones a los altibajos de su equipo. Ahora dispondrá de unas dos semanas entre la final contra los Gunners y el posterior partido de cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool
Tras una temporada sin títulos y sin grandes cambios en la plantilla, las cosas tampoco van bien actualmente para el City, por lo que últimamente han aumentado considerablemente las especulaciones sobre una posible salida en verano. «Todo el mundo quiere despedirme», dijo Guardiola tras la derrota por 1-2 en casa en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra su bestia negra, el Real Madrid. «Un día vendré aquí y diré: "Adiós, chicos". El futuro será prometedor. La próxima temporada volveremos. Cuando me jubile dentro de diez años, siempre seré del City».
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Pep Guardiola ya ha hablado sobre su futuro
Sin embargo, en una entrevista con la cadena de televisión Movistar, también dejó claro que sigue viéndose capaz de afrontar el reto: «Sí», respondió cuando se le preguntó por su motivación, «sin duda alguna, así será».
El City perdió claramente el partido de ida en Madrid por 0-3. Por cuarta vez en cinco años, Guardiola y su equipo salieron derrotados ante los blancos.
Ante una posible despedida, el club parece estar ya sondeando el mercado en busca de alternativas, supuestamente incluso con el consentimiento de Guardiola. Como posible candidato se menciona una y otra vez a Enzo Maresca, que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola y que últimamente ha entrenado al Chelsea FC.
Estadísticas de Pep Guardiola en el Manchester City
Partidos oficiales Victorias Empates Derrotas 581 414 75 92