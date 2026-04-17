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Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: ¿ya es hora de que Christian Pulisic rompa su sequía goleadora? ¿Podrá Folarin Balogun mantener su racha?

W. McKennie
USA
FEATURES
Verona
AC Milán
Serie A
Juventus
Bologna
Mónaco
Auxerre
Ligue 1
C. Pulisic

Para los grandes tenistas estadounidenses, abril ha tenido dos caras: algunos llegaron en su mejor momento, mientras que otros aún buscan su forma.

Ya pasó el parón internacional de marzo. Las competiciones europeas están en semifinales, así que nadie puede culpar a los viajes de su mal rendimiento. A estas alturas todos luchan por algo: nos quedan *insertar número* finales de copa. Y varios jugadores de la selección estadounidense también se juegan su sitio.
Empecemos por el Milan: pasó de pelear el Scudetto a ilusionarse con la Champions. Necesita ganar ya, y a Christian Pulisic le urge marcar, pues la sequía no ayuda.

En el resto de Italia la situación es mejor: Weston McKennie está en plena forma y ha sido uno de los mejores de la Serie A; la Juve lucha por la Champions y necesita sus goles.

Además, las promesas de la selección estadounidense tienen compromisos clave en Francia, Alemania e Inglaterra en lo que se perfila como un fin de semana importante para el fútbol. GOAL te adelanta la jornada de los estadounidenses en Europa...

  • Milan Udinese Leao PulisicGetty Images

    Pulisic y su búsqueda de la mejor forma

    ¿Qué decir de Christian Pulisic? ¿Qué falla? ¿Hace todo bien y solo le falta algo de suerte? ¿Un desvío fortuito bastaría para que todo se arreglara de golpe? ¿Tan simple como un balón que cruza una línea?

    Claro, el fútbol es más complejo: vibraciones, batallas mentales y suerte. Pero también hay patrones, absolutos y pruebas previas. La realidad es que Pulisic siempre ha sido así: altibajos constantes. Tal vez se esfuerza demasiado o juega lesionado. Es un jugador excelente, pero no lo demuestra más de 40 partidos seguidos.

    Ahora atraviesa una racha negativa y no es que esté jugando mal: Allegri apuesta por un fútbol muy defensivo, a Pulisic le conviene actuar como delantero y sus compañeros tampoco brillan. El Milan no ha marcado en tres de los últimos cuatro partidos; es poco.

    El domingo visita al Hellas Verona, que lleva ocho partidos encajando goles y cuatro derrotas seguidas; parece el momento ideal para que Pulisic recupere la sonrisa.

    • Anuncios
  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    McKennie mantiene su gran temporada

    En las redes se dice que Weston McKennie está firmando la mejor temporada de un centrocampista estadounidense de la historia. Y, si miramos atrás, cuesta encontrar una mejor, sobre todo si consideramos a Pulisic un jugador puramente ofensivo. McKennie brilla según casi todos los criterios y, para los estadounidenses, lo hace de forma excelente.

    Es algo que merece la pena celebrar, sobre todo porque a Estados Unidos le vendría muy bien un repunte de calidad de cara al Mundial. El centro del campo parece un poco escaso. Tyler Adams no es titular indiscutible en el Bournemouth en estos momentos. Nadie más ha conseguido afianzarse en un equipo europeo. Johnny Cardoso es un futbolista interesante, pero ¿es él la solución? Afortunadamente, aún tenemos un mes para averiguarlo.

    La Juve, por su parte, atraviesa un buen momento: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y solo ha encajado un gol. McKennie aportó el gol en la victoria contra el Génova y regresa al once tras cumplir sanción por tarjetas. Una victoria ante el Bolonia, ya fuera de la lucha europea, acercaría a la Juve a la clasificación para la Liga de Campeones.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP

    Folarin Balogun puede llevar al Mónaco a la Liga de Campeones

    Por fin vimos al Folarin Balogun que conocíamos. Lo interesante de Balogun es que siempre ha sido muy eficaz cuando tiene espacio para correr. No es un ‘9’ que juegue de espaldas al arco, pero, si puede acelerar, el delantero de la selección estadounidense se convierte en un goleador de primer nivel. Así lo ha demostrado últimamente, con siete goles en sus últimos siete partidos de la Ligue 1, incluido un audaz tiro por encima del portero contra el Marsella el 5 de abril.

    La semana pasada, sin embargo, el Mónaco sufrió una goleada ante el París FC. Aunque Balogun marcó, el equipo debe recuperar su nivel de principios de abril para aspirar a Europa. Ahora mismo están a un punto de la Conference League, pero su objetivo debe ser mayor tras haber jugado la Champions. Necesitan recortar tres puntos y el primer paso es el duelo de este fin de semana contra el Auxerre, que lucha por no descender. No será fácil, pero al menos su hombre clave está en forma.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    El Mainz podría ofrecer una oportunidad a Gio Reyna

    Tras la tormenta, queda claro que la situación es injusta para Gio Reyna. El técnico que lo fichó fue despedido rápido y el nuevo no le ha dado confianza. Reyna necesitaba jugar, pero no ha sumado minutos pese a un fichaje que parecía positivo en el Borussia Mönchengladbach.

    Es una situación extraña: el Gladbach ha tenido una temporada floja y pocos imaginaban que lucharía por evitar el descenso a falta de cinco jornadas. Ahora solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos y necesita resultados, no fútbol bonito. ¿Y a Reyna? Está en un equipo que no necesita experimentos. La buena noticia es que el rival de este fin de semana, el Mainz, no se juega nada: no descenderá ni alcanzará Europa. Quizá sea un partido abierto y una oportunidad para que Reyna tenga minutos.