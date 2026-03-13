Ha sido una temporada extraña para los estadounidenses en el extranjero. Lo que comenzó con tantas promesas no ha ido del todo sobre ruedas. Christian Pulisic empezó en racha, pero su rendimiento ha bajado desde entonces. Malik Tillman ha dado destellos de su calidad, pero últimamente le ha costado. Sin embargo, ha habido algunos casos de éxito. Yunus Musah ha vuelto a estar en el punto de mira, mientras que Weston McKennie está jugando, posiblemente, el mejor fútbol de su carrera, lo que le ha valido un nuevo contrato en la Juventus.

En resumen, la situación parece un poco irregular en estos momentos. Pero también nos encontramos en un momento crucial. El Mundial arranca dentro de tres meses y hay una sensación de «ahora o nunca» para aquellos que esperan entrar en la convocatoria de Mauricio Pochettino. ¿La buena noticia? Todos están disputando partidos importantes. Nadie puede permitirse el lujo de relajarse en los próximos encuentros. La recta final de la temporada será de vital importancia para aquellos que aspiran a entrar en la convocatoria.

Y eso hace que este fin de semana sea tan importante como siempre para los estadounidenses en el extranjero. GOAL repasa los partidos clave ahora que las grandes estrellas vuelven a la acción...