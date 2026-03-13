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Americans Abroad 3.13GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: ¿Podrán Christian Pulisic y Malik Tillman recuperar su mejor forma? ¿Podrá Yunus Musah ayudar al Atalanta a dar la sorpresa ante el Inter?

Christian Pulisic busca recuperar su mejor forma, Yunus Musah busca minutos y Malik Tillman tiene algo que demostrar en un fin de semana crucial para los aspirantes a la selección estadounidense

Ha sido una temporada extraña para los estadounidenses en el extranjero. Lo que comenzó con tantas promesas no ha ido del todo sobre ruedas. Christian Pulisic empezó en racha, pero su rendimiento ha bajado desde entonces. Malik Tillman ha dado destellos de su calidad, pero últimamente le ha costado. Sin embargo, ha habido algunos casos de éxito. Yunus Musah ha vuelto a estar en el punto de mira, mientras que Weston McKennie está jugando, posiblemente, el mejor fútbol de su carrera, lo que le ha valido un nuevo contrato en la Juventus.

En resumen, la situación parece un poco irregular en estos momentos. Pero también nos encontramos en un momento crucial. El Mundial arranca dentro de tres meses y hay una sensación de «ahora o nunca» para aquellos que esperan entrar en la convocatoria de Mauricio Pochettino. ¿La buena noticia? Todos están disputando partidos importantes. Nadie puede permitirse el lujo de relajarse en los próximos encuentros. La recta final de la temporada será de vital importancia para aquellos que aspiran a entrar en la convocatoria.

Y eso hace que este fin de semana sea tan importante como siempre para los estadounidenses en el extranjero. GOAL repasa los partidos clave ahora que las grandes estrellas vuelven a la acción...

  • SS Lazio v Atalanta BC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Yunus Musah y su vuelta a la forma

    Hace dieciocho meses, Yunus Musah era una apuesta segura para la selección estadounidense. En muchos sentidos, parecía el centrocampista internacional perfecto. Podía jugar prácticamente en cualquier posición: en el centro del campo, como mediocampista ofensivo e incluso por la banda si era necesario. Todo parecía ir sobre ruedas.

    Pero entonces se equivocó con su fichaje de verano. Musah, de forma algo inexplicable, fichó por el Atalanta en calidad de cedido.

    Durante casi seis meses, apenas pisó el campo. De hecho, Musah solo ha vuelto recientemente a entrar en los planes del equipo de la Serie A, que atraviesa dificultades. A principios de esta semana declaró a GOAL que las adversidades de este año podrían haberle hecho crecer. Sea cierto o no, Musah parece tener ahora su oportunidad. Y este fin de semana se presenta otra.

    El panorama no es muy halagüeño. El Atalanta ocupa la séptima posición, a cinco puntos de los puestos de la Liga de Campeones por los que esperaba luchar. El Inter, su rival del sábado, lidera la tabla.

    Sin embargo, puede que haya algo de esperanza. El Inter no ha marcado en sus dos últimos partidos y su rendimiento ha bajado últimamente. ¿Podría Musah marcar la diferencia?

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    Malik Tillman busca recuperar su mejor forma

    Ha sido una racha complicada para Malik Tillman. Para ser justos, hay que decir que el estadounidense se vio en una situación difícil. El Bayer Leverkusen perdió a Florian Wirtz este verano y, en la práctica, a Tillman le tocó sustituirlo. Es una tarea imposible.

    Sin embargo, su rendimiento ha sido un poco decepcionante. Tillman reconoció a GOAL que este año no ha rendido al nivel esperado y que necesita ponerse las pilas en la Bundesliga. Las cosas empeoraron esta semana en la Liga de Campeones, cuando cometió un penalti tonto contra el Arsenal que puede haber perjudicado las opciones de su equipo de pasar de ronda.

    ¿Y qué hay de este fin de semana como oportunidad de redimirse? El Bayern de Múnich, rival del sábado, está arrasando en la Bundesliga esta temporada. Ha estado excelente en ambos extremos del campo. El Leverkusen tendrá que mostrarse sólido como una roca en defensa y letal en ataque. Será una tarde difícil, y Tillman tendrá un papel que desempeñar. Si aprovecha su oportunidad, tendrán una posibilidad.

  • Christian Pulisic MilanGetty

    A Pulisic se le está tratando injustamente, pero los goles ya llegarán

    Se ha exagerado un poco la mala racha reciente de Christian Pulisic. La verdad es que, por ahora, no está aportando nada concreto frente a la portería. Sobre el papel, esa falta de producción ofensiva no pinta bien.

    Sin embargo, hay dos factores que juegan en su contra. El primero es que no se le está utilizando correctamente. Pulisic no es delantero, y pedirle que juegue en la delantera de dos es una tarea difícil. El segundo es que el Milan, en su conjunto, no ha sabido aprovechar especialmente bien sus ocasiones. Pulisic puede asumir parte de la culpa, pero sigue colocándose en las zonas adecuadas y haciendo lo que debe. A veces, un equipo simplemente no acaba de cuajar.

    Sin embargo, la semana pasada fue importante. El Milan venció al Inter por 1-0 en un partido bastante mediocre. Pulisic estuvo sólido y creó algunas ocasiones para los rossoneri. Eso tendrá que continuar contra la Lazio este fin de semana. El Milan se encuentra a siete puntos del Inter, líder de la Serie A, y mejora cada semana. Su rival ciudadano tiene la experiencia y la sangre fría necesarias a la hora de cerrar títulos. Pero el Milan sigue estando a un paso. Este tipo de partidos, contra equipos defensivos y disciplinados, hay que ganarlos.

  • Rokas PukstasGetty Images

    Rokas Pukstas, el estadounidense más guapo de la ciudad

    ¿Dónde están los seguidores de la liga croata? Vale, no es que la liga cuente precisamente con una gran base de aficionados en Estados Unidos. Pero si estás atento, quizá hayas notado que un joven talento estadounidense muy cotizado está causando sensación allí. Rokas Pukštas, del Hajduk Split, está en racha en estos momentos. Ha marcado en cada uno de sus dos últimos partidos y está dominando el juego en su puesto de número 10.

    Ha sido una temporada complicada para el Hajduk, que no ha logrado seguir el ritmo del Dinamo de Zagreb. Pero siguen firmemente en la lucha por el fútbol europeo del año que viene. El reto ahora es mantener ese ritmo, y Pukštas será clave en ese esfuerzo. Para ser justos, es posible que el jugador de 21 años simplemente esté jugando pensando en su próximo fichaje. Si las cosas le salen bien en las próximas semanas, podría estar en la lista para un gran traspaso este verano. Eso le acercaría a la selección estadounidense. Si cumple su cometido contra el NK Lokomotiva, las cosas pintarán un poco mejor.

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