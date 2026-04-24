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Ryan Tolmich

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic y Weston McKennie se enfrentan en la Serie A, mientras que Folarin Balogun se mide a Mark McKenzie

USA
FEATURES
AC Milán vs Juventus
AC Milán
Juventus
Serie A
Chelsea vs Leeds
Leeds
Copa
Toulouse vs Mónaco
Toulouse
Mónaco
Ligue 1
Liverpool vs Crystal Palace
Crystal Palace
Premier League
C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson
C. Richards

GOAL repasa las noticias más destacadas sobre los estadounidenses que juegan en el extranjero, incluyendo algunos encuentros importantes de estrellas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

Este fin de semana, el fútbol italiano centra la atención en el duelo entre el AC Milan y la Juventus, clave para la lucha por la Liga de Campeones. Dos clubes históricos se verán las caras, y lo harán con dos estadounidenses que pueden ser decisivos.

Christian Pulisic y Weston McKennie protagonizarán uno de los dos duelos estelares de la selección masculina de Estados Unidos. En Francia, Mark McKenzie intentará frenar a un inspirado Folarin Balogun, en un encuentro clave para el Mónaco.

En Inglaterra, Brenden Aaronson y Leeds buscan un lugar en la final de la FA Cup, mientras que Chris Richards y Crystal Palace desafían al campeón de la Premier.

GOAL repasa las principales historias de los estadounidenses en el extranjero este fin de semana.

  • FBL-ITA-CUP-JUVENTUS-MILANAFP

    Pulisic y McKennie se enfrentan en la reñida lucha por el título de la Serie A

    Pulisic y McKennie suelen jugar juntos, pues se conocen desde niños. Este fin de semana, sin embargo, son rivales.

    El encuentro es clave en la lucha por la Serie A. El Milan llega segundo, con el título a 12 puntos del Inter a falta de cinco jornadas, así que se juega una plaza en la próxima Liga de Campeones.

    McKennie y la Juventus buscan lo mismo: están cuartos, a solo tres puntos del Milan y con una diferencia de goles notable. Ganar les podría llevar al segundo puesto, pero perder, junto con triunfos del Como o la Roma, amenazaría su cuarta plaza.

    Ambos equipos necesitan los puntos y los dos jugadores buscan una buena actuación. Pulisic quiere marcar para callar a sus críticos, mientras que McKennie busca mantener su nivel de cara al Mundial.

    En definitiva, es el partido del fin de semana para los aficionados de la selección estadounidense, con dos de sus mayores estrellas midiéndose en un duelo clave.

    • Anuncios
  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    Balogun busca prolongar su racha frente a McKenzie

    Balogun está imparable: ha marcado en ocho jornadas seguidas y lleva 10 goles en sus últimos 10 partidos. ¿Quién puede frenarlo? El Toulouse, donde juega su compañero de selección McKenzie.

    El Toulouse, que no gana al Mónaco en casa desde octubre de 2016, llega con cuatro derrotas consecutivas y 14 goles encajados. Parece el momento ideal para visitarlos, sobre todo con la racha de Balogun.

    Sin embargo, el Mónaco necesita los puntos: suma solo uno en los dos últimos partidos y está a dos de la Conference League, a tres de la Europa League y a cuatro de la Champions. Para jugar en Europa, debe sumar en los cuatro encuentros que quedan.

  • FBL-ENG-FACUP-WEST HAM-LEEDSAFP

    Aaronson y Leeds buscan la oportunidad de ganar el título

    En esta fase de la FA Cup todo puede ocurrir. El Crystal Palace del año pasado lo demostró. ¿Podrán Aaronson y el Leeds repetir la hazaña?

    Este fin de semana visitan Wembley para medirse al Chelsea con la mira puesta en una nueva final. Ya le ganaron 3-1 en diciembre y empataron 2-2 en febrero, y el actual desorden de los Blues podría favorecerlos.

    ¿El momento ideal para enfrentarlos? Así lo esperan, pues una victoria les granjearía un duelo contra Manchester City o Southampton.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    Una prueba de fuego para Richards y el Palace

    El Crystal Palace ha mejorado. Tras un mal inicio en 2026, lleva cuatro partidos sin perder. Ahora visita Anfield, un duelo siempre complicado.

    La defensa liderada por Richards será puesta a prueba, aunque el Liverpool no contará con su delantero titular, Hugo Ekitike. Aun así, la presencia de Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah mantendrá el desafío.

    Será un buen termómetro para el Palace y, sobre todo, para Richards, quien buscará elevar su nivel ante algunos de los mejores jugadores de la Premier.