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Pulisic temp GFX 16-9GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Estadounidenses en el extranjero: ¿Christian Pulisic romperá al fin su mala racha? ¿Folarin Balogun seguirá marcando goles?

W. McKennie
USA
FEATURES
Verona
AC Milán
Serie A
Juventus
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Mónaco
Auxerre
Ligue 1
C. Pulisic

Para los principales tenistas estadounidenses, abril ha tenido dos caras: algunos llegaron en su mejor momento, mientras que otros aún buscan su forma.

Ya pasó el parón internacional de marzo. Las competiciones europeas están en semifinales, así que nadie puede culpar a los viajes de su mal rendimiento. A estas alturas todos luchan por algo: nos quedan *insertar número* finales de copa por jugar y varios jugadores de la selección estadounidense también se juegan su futuro.
Empecemos por el Milan: pasó de pelear el Scudetto a ilusionarse con la Champions. Debe empezar a ganar, y a Christian Pulisic le urge marcar, pues su sequía ya preocupa.

En el resto de Italia la situación es mejor: Weston McKennie está en plena forma y ha sido uno de los mejores de la Serie A; la Juve lucha por la Champions y necesita sus goles.

Además, las promesas de la selección estadounidense tienen compromisos clave en Francia, Alemania e Inglaterra en lo que se perfila como un fin de semana decisivo. GOAL repasa la jornada de los estadounidenses en Europa...

  • Milan Udinese Leao PulisicGetty Images

    Pulisic y su búsqueda de la mejor forma

    ¿Qué decir de Christian Pulisic? ¿Qué falla? ¿Hace todo bien y solo le falta algo de suerte? ¿Un desvío fortuito bastaría para que todo se arreglara de golpe? ¿Tan simple como un balón que cruza una línea?

    Claro, el fútbol es más complejo: vibraciones, batallas mentales y suerte. También existen patrones, absolutos y pruebas previas. La realidad es que Pulisic siempre ha sido así: altibajos constantes. Tal vez se esfuerza demasiado o juega lesionado. Es un jugador excelente, pero no lo demuestra más de 40 partidos seguidos.

    Ahora atraviesa una racha negativa, pero no hace nada mal. Se le critica por el fútbol excesivamente defensivo de Allegri, por no jugar como delantero y por la falta de apoyo de sus compañeros. El Milan no ha marcado en tres de los últimos cuatro partidos, y eso no basta.

    El domingo visita al Hellas Verona, que lleva ocho partidos encajando goles y cuatro derrotas seguidas; parece el momento ideal para que Pulisic recupere la sonrisa.

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  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    McKennie mantiene su gran temporada

    En las redes se dice que Weston McKennie está firmando la mejor temporada de un centrocampista estadounidense de la historia. Si miramos atrás, cuesta encontrar una mejor, sobre todo si vemos a Pulisic como un jugador puramente ofensivo. Es probable que eso sea bueno. McKennie brilla según casi todos los criterios y, para los estadounidenses, lo hace de forma excelente.

    Es algo que merece celebrarse, sobre todo porque a Estados Unidos le vendría bien un repunte de calidad de cara al Mundial. El centro del campo parece escaso: Tyler Adams no es titular en el Bournemouth y ningún otro mediocampista se ha afianzado en Europa; Johnny Cardoso es interesante, pero ¿es la solución? Afortunadamente queda un mes para averiguarlo.

    La Juve, por su parte, ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos y solo ha encajado un gol. McKennie marcó ante el Génova y regresa tras cumplir sanción. Una victoria contra el Bolonia, ya fuera de Europa, acercaría a la Vecchia Signora a la Champions.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEAFP

    Folarin Balogun puede llevar al Mónaco a la Liga de Campeones

    Por fin vimos al Folarin Balogun que conocíamos. Cuando tiene espacio, el delantero de la selección estadounidense es letal: siete goles en sus últimos siete partidos de Ligue 1, incluido un audaz tiro por encima del portero ante el Marsella el 5 de abril.

    La semana pasada fue un desastre: el Mónaco perdió 3-0 ante el París FC. Aunque Balogun marcó, el equipo debe recuperar su nivel de principios de abril para aspirar a Europa. Ahora mismo están a un punto de la Conference League, pero su objetivo debe ser mayor tras haber jugado la Champions. Necesitan recortar tres puntos y el primer paso es el duelo de este fin de semana contra el Auxerre, que lucha por no descender. No será fácil, pero al menos su hombre clave está en forma.

  • Borussia Mönchengladbach v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    El Mainz podría ofrecer una oportunidad a Gio Reyna

    Tras la tormenta, queda claro que la situación es injusta para Gio Reyna. El técnico que lo fichó fue despedido rápido y el nuevo no le dio confianza. Reyna necesitaba jugar, pero no ha sumado minutos en el Borussia Mönchengladbach.

    La temporada del Gladbach ha sido floja y ahora lucha por no descender: solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos. Ya no se trata de jugar bonito, sino de atrincherarse y sumar puntos. ¿Y a Reyna? A un jugador inconformista en una plantilla que ahora no lo necesita. La buena noticia: el Mainz, rival del fin de semana, no se juega nada; casi seguro que no descenderá ni alcanzará Europa. Quizá un partido más abierto y minutos para Reyna.