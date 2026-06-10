Estados Unidos tiene grandes expectativas, pero ¿están Mauricio Pochettino y la «generación dorada» de la selección estadounidense preparados para su momento en el Mundial?

«Somos Estados Unidos», dijo. «Nos enfrentamos a Bélgica y a Portugal. Estoy seguro de que ambos tienen varios jugadores entre los 100 mejores del mundo, cosa que nosotros no. Por eso es bueno jugar contra este tipo de equipos».

Fue un recordatorio del nivel que debemos alcanzar y una llamada de atención para una generación de estrellas estadounidenses que, tras años de trabajo, aún tiene mucho que demostrar.

Han pasado casi diez años desde que esa «generación dorada» emergió y, en parte, ya ha justificado su apodo. AC Milan, Juventus, Mónaco y PSV son solo algunos de los clubes donde juegan estadounidenses. Tras años de lucha por el respeto en Europa, este grupo ha hecho lo necesario para conseguirlo y ha ganado algunos de los trofeos más importantes del fútbol.

Sin embargo, en casa persisten las dudas sobre su capacidad para cumplir las expectativas. A pesar de sus logros individuales, el éxito colectivo sigue siendo esquivo. Esta generación no ha superado a las anteriores en los grandes torneos. Su talento es notable, pero, en comparación con quienes allanaron el camino, aún no ha conseguido nada.

Poco importa eso ahora. Esta generación se ha preparado para un momento concreto: la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, donde podrá escribir su legado y quizá cambiar el fútbol para siempre.

Ya no hay tiempo para excusas: no son chicos buscando su camino, ni ignorados ni inexpertos. Todo se alineó para este verano, cuando la mayoría de las estrellas del fútbol estadounidense saltará al campo en su mejor momento, en el torneo más importante de la historia.

¿Podrá la generación dorada brillar de verdad? Es la gran historia del fútbol estadounidense, no solo de este verano, sino de toda la década.