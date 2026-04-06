«¡Estábamos contentos!»: La estrella del Sporting CP insiste en que la plantilla no se sintió traicionada por el fichaje de Viktor Gyökeres por el Arsenal, mientras el delantero sueco se prepara para el reencuentro en la Liga de Campeones

Cuando se le preguntó si la plantilla se sentía abandonada o traicionada por el fichaje, Araujo dio una respuesta contundente sobre la postura del vestuario. «¿Traicionados por Gyokeres? No. El grupo y yo nos alegramos por él, se lo merecía», afirmó. «Hizo algo increíble por el Sporting. Personalmente, y creo que todo el grupo, nos alegramos de su marcha. Le deseo lo mejor».

Ese impacto increíble queda patente en sus estadísticas. Tras llegar procedente del Coventry por 24 millones de euros en 2023, el delantero anotó 97 goles y dio 28 asistencias en 102 partidos a lo largo de dos temporadas con el equipo portugués. Antes de marcharse al Arsenal en un traspaso de 66,9 millones de euros el pasado mes de julio, ayudó al club a ganar dos títulos de liga, una copa nacional y se proclamó máximo goleador en dos temporadas consecutivas.