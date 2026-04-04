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«Estaba pensando en Madrid»: Kylian Mbappé hace una sincera confesión sobre su última temporada en el PSG y su entrenador, Luis Henrique
Una temporada eclipsada por el Bernabéu
El capítulo final de la legendaria carrera de Mbappé en la Ligue 1 se caracterizó por un doblete nacional, pero el francés ha revelado ahora la lucha interna que empañó esos logros. A pesar de alzarse con el título de liga y la Copa de Francia, el jugador de 27 años sintió que su concentración se veía afectada por el inminente traspaso a la capital española. Fue un periodo turbulento, ya que el delantero tuvo que lidiar con las constantes especulaciones de los medios y una situación precaria con la jerarquía del club. Esta carga mental, unida a un papel inestable en el once inicial, hizo que la superestrella sintiera que no podía dar lo mejor de sí mismo a la afición parisina antes de su inevitable marcha.
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Lamenta la colaboración con Enrique
En una entrevista en The Bridge, Mbappé reflexionó sobre la oportunidad perdida de asimilar plenamente la sabiduría táctica de Luis Enrique. «Es un entrenador realmente bueno», admitió Mbappé. «Lo tuve en mi último año (en el PSG), así que no pude aprovecharlo al máximo».
«Durante el primer mes (del mandato de Luis Enrique), estuve en el altillo. Volví y me dije: “Tengo la espada de Damocles colgando sobre mi cabeza. En cualquier momento me van a cortar la cabeza, así que quizá me vaya otra vez». Entonces tomé la decisión de marcharme, y así, en los últimos tres o cuatro meses, me mantuvo solo para la Champions League. En ese momento tenía la mente puesta a medias en el Madrid. Como jugador, no aproveché al máximo a Luis Enrique».
Tensión política y desilusión europea
La lucha de poder entre Mbappé y la directiva del PSG creó un ambiente tenso que, en última instancia, afectó a las ambiciones europeas del club. La estrategia de limitar sus minutos de juego una vez confirmada su salida resultó controvertida, sobre todo porque el equipo tuvo dificultades para encontrar el ritmo en los partidos decisivos. Esta tensión culminó con una decepcionante eliminación en semifinales de la Liga de Campeones a manos del Borussia Dortmund.
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La vida después del Parque de los Príncipes
Desde entonces, Mbappé se ha integrado en la plantilla del Real Madrid, haciendo realidad por fin su sueño de jugar en el Bernabéu. Esta temporada se ha convertido en una auténtica máquina de marcar goles, con 38 tantos en solo 35 partidos en todas las competiciones. Por su parte, los blancos ocupan actualmente el segundo puesto de La Liga, a solo cuatro puntos del líder, el Barcelona. Su próximo compromiso será contra el Mallorca en el Estadio Iberostar, antes de recibir al Bayern de Múnich en la Liga de Campeones la semana que viene.