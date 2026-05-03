Kimmich no fue titular contra el Heidenheim, pero salió al campo en el descanso, con el 1-2, junto a Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz. Con su entrada, el equipo empató en los últimos minutos.
Traducido por
«Esta noche, entrevista individual»: Joshua Kimmich bromea sobre una medida de Vincent Kompany en el FC Bayern
Al ser preguntado por su lugar en el banquillo, Kimmich respondió con una sonrisa: «Tengo que hablar con el entrenador esta noche».
Sin embargo, ¿le quita ritmo la rotación? «Ya no necesito un ritmo fijo —respondió—, aunque siempre quiero jugar». Había algo de verdad en su broma.
- Getty Images Sport
Joshua Kimmich: «Hoy habría estado listo»
Kimmich prefiere jugar los 90 minutos de cada partido, pese a la apretada agenda. Durante mucho tiempo, el centrocampista de 31 años se mantuvo al margen de las rotaciones. Sin embargo, en esta fase decisiva de la temporada, Kompany le ha concedido descansos. El sábado, en la victoria 4-3 sobre el FSV Mainz 05, ni siquiera fue convocado.
«La semana pasada me alegré bastante, porque tenía algunos problemitas», dijo Kimmich. «Hoy habría estado listo. Al final, decide el entrenador». Aun así, jugó los 90 minutos en la derrota 4-5 ante el París Saint-Germain y el miércoles, en la vuelta, volverá a ser titular en el doble seis con Aleksandar Pavlovic. «Estaba fresco contra París y el miércoles volveré a estarlo», añadió. «Además, no corro tanto».
Esta temporada ya lleva 3713 minutos, el tercero más usado del Bayern, solo superado por Luis Díaz (3760) y Michael Olise (3716).