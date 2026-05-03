«Esta noche, entrevista individual»: Joshua Kimmich bromea sobre una medida de Vincent Kompany en el FC Bayern

Kimmich prefiere jugar los 90 minutos de cada partido, pese a la apretada agenda. Durante mucho tiempo, el centrocampista de 31 años se mantuvo al margen de las rotaciones. Sin embargo, en esta fase decisiva de la temporada, Kompany le ha concedido descansos. El sábado, en la victoria 4-3 sobre el FSV Mainz 05, ni siquiera fue convocado.

«La semana pasada me alegré bastante, porque tenía algunos problemitas», dijo Kimmich. «Hoy habría estado listo. Al final, decide el entrenador». Aun así, jugó los 90 minutos en la derrota 4-5 ante el París Saint-Germain y el miércoles, en la vuelta, volverá a ser titular en el doble seis con Aleksandar Pavlovic. «Estaba fresco contra París y el miércoles volveré a estarlo», añadió. «Además, no corro tanto».

Esta temporada ya lleva 3713 minutos, el tercero más usado del Bayern, solo superado por Luis Díaz (3760) y Michael Olise (3716).