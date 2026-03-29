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¿Está Mohamed Salah en negociaciones para unirse a Lionel Messi en el Inter Miami? Últimas noticias sobre el mercado de fichajes de la MLS, mientras la superestrella egipcia se prepara para abandonar el Liverpool como agente libre
El Liverpool ha descartado el último año del contrato de Salah
Aunque Salah ha atravesado una temporada 2025-26 complicada en Anfield —con un arrebato explosivo dirigido hacia el Liverpool en un momento dado y tras pasar por una frustrante racha en el banquillo—, la noticia de su inminente marcha ha sorprendido a muchos.
Se ha confirmado que se rescindirá el último año del contrato del delantero, ganador de la Premier League y la Liga de Campeones, en Merseyside. En lugar de permanecer en su entorno actual hasta 2027, en cuestión de semanas dará la bienvenida a un nuevo comienzo.
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¿La Liga Profesional Saudí o la MLS?: Opciones de futuro para Salah
Ahora que Salah está disponible de repente, y dado que no hay que pagar ninguna cantidad por su traspaso, no es de extrañar que haya aumentado el interés por este goleador de 33 años. Desde hace tiempo se habla de un posible fichaje por un equipo de Oriente Medio. Allí se ofrecen contratos muy lucrativos, y la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo ya está disfrutando de uno de ellos en el Al-Nassr.
Sin embargo, se dice que equipos de Estados Unidos se han sumado a la pugna por el fichaje de Salah. Se ha sugerido que Sir David Beckham y compañía podrían intentar atraer al tres veces Jugador del Año de la PFA al sur de Florida, para que forme pareja con el mejor de todos los tiempos, el argentino Messi.
El agente de Salah, Ramy Abbas Issa, ha publicado en las redes sociales en respuesta a los rumores sobre el próximo destino de su cliente: «No sabemos dónde jugará Mohamed la próxima temporada. Esto también significa que nadie más lo sabe».
¿Podría Salah unirse a Messi en la MLS, en el Inter de Miami?
El experto en fichajes Romano ha reafirmado ahora esa postura y, en su canal de YouTube, ha hablado de los rumores que rodean una posible aventura en busca del sueño americano: «Hablando del Inter de Miami, se ha hablado mucho en Inglaterra sobre la posible incorporación de Mohamed Salah para jugar allí junto a Leo Messi.
«Especialmente tras el gran anuncio del Inter de Miami: la nueva tribuna Leo Messi en su estadio, que es increíble. ¡Imaginaos a Messi jugando en un campo con una tribuna que lleva su nombre!
«Pero, chicos, dejadme aclarar esto muy bien: el Inter de Miami no está negociando el fichaje de Mo Salah. A pesar de las noticias, a pesar de los rumores que circulan por todas partes, no es cierto. Salah no ha iniciado conversaciones con el Inter de Miami.
«Lo que sí es cierto es que Salah dejará el Liverpool como agente libre al final de la temporada; técnicamente, su contrato dura hasta 2027, pero el Liverpool le dejará marchar sin coste alguno, como parte de la decisión mutua de separarse. Así que ahora el entorno de Salah es libre de hablar con cualquier club. Esperad muchas noticias, pero a día de hoy no hay acuerdo con nadie.
«La Liga Pro de Arabia Saudí, por supuesto, sigue soñando con él. Llevan dos años intentándolo y esta vez por fin tienen una oportunidad real. Así que estad atentos: se avecinan grandes movimientos, pero por ahora no por parte del Inter de Miami».
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El palmarés de Salah en el Liverpool: goles y títulos
Salah, cuatro veces ganador de la Bota de Oro de la Premier League, ha marcado 255 goles con el Liverpool en 435 partidos. Solo cinco de ellos los ha marcado en la máxima categoría del fútbol inglés esta temporada, ya que su rendimiento ha bajado a medida que los Reds sufren dificultades colectivas para mantener la regularidad.
Aún podría marcharse con más títulos en su palmarés, ya que el equipo de Arne Slot ha alcanzado los cuartos de final de la FA Cup y de la Liga de Campeones. Queda por ver dónde buscará nuevos honores, ya que es muy probable que el Inter de Miami —que nunca ha rehuido su política de fichajes «galácticos»— le pregunte en algún momento por sus intenciones.