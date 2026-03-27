Durante una retransmisión de la Icon League, la liga de fútbol sala que él mismo fundó, el campeón del mundo de 2014, en su papel de comentarista, señaló especialmente a Federico Valverde como el jugador más peligroso del Real Madrid.
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«Está jugando de maravilla»: Toni Kroos rinde un homenaje muy especial a una estrella del Real Madrid
El uruguayo «vuela por el campo», destacó Kroos: «Es realmente impresionante cómo está jugando en estos momentos». Su antiguo compañero de equipo es, además de por sus actuaciones deportivas sobre el terreno de juego, un líder en el Madrid. «Es un tipo que no solo tiene calidad, sino también mentalidad», explicó.
Valverde es, sin duda alguna, uno de los jugadores más en forma de Europa en estos momentos; sobre todo en los octavos de final de la Champions contra el Manchester City dejó patente su importancia para el Real Madrid. En la victoria por 3-0 en el partido de ida, el versátil centrocampista marcó los tres goles, algunos de ellos de forma espectacular.
En ausencia de Dani Carvajal, Valverde lleva ahora también el brazalete de capitán. En todas las competiciones, tras 42 partidos oficiales esta temporada, suma nada menos que 20 participaciones en goles, aunque ha disputado muchos de ellos como lateral derecho titular.
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Kroos y Valverde ganaron juntos dos veces la Liga de Campeones
Junto a Valverde, Kroos disputó un total de 187 partidos con el Real Madrid y, junto al jugador de 27 años, ganó dos de sus seis títulos de la Liga de Campeones, así como tres Ligas españolas.
Kroos, que ha jugado en ambos clubes a lo largo de su exitosa carrera, no hizo, sin embargo, ningún pronóstico sobre el esperado enfrentamiento. Está claro que a la defensa del Múnich le espera una tarea titánica, posiblemente la mayor de lo que va de temporada. Además de Valverde, Kylian Mbappé, ya recuperado, también se encuentra en plena forma. Además, el entrenador Álvaro Arbeloa puede contar en ataque con Vinicius Junior o Arda Güler.
El FC Bayern persigue el récord de goles en la Bundesliga
Pero la delantera del Bayern también rebosa confianza en estos momentos. En la Bundesliga, Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y compañía han marcado nada menos que 97 goles tras 27 jornadas. El récord de goles que ellos mismos establecieron en la temporada 1971/72 se ve así seriamente amenazado, ya que el campeón alemán de todos los tiempos anotó 101 goles.
El partido de ida en el legendario Bernabéu se disputará dentro de unas dos semanas, el 7 de abril. Ocho días después tendrá lugar el partido de vuelta en el Allianz Arena de Múnich. El ganador se enfrentará al PSG o al Liverpool FC en semifinales.
Federico Valverde: estadísticas del Real Madrid esta temporada
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