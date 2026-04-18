El delantero sufrió un desgarro en los aductores del muslo derecho, según confirmó el sábado por la noche el campeón de la liga tras un examen médico. Se espera una «baja prolongada».
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¿Está en peligro incluso su participación en el Mundial? El FC Bayern de Múnich anuncia la lesión de su estrella ofensiva
El jugador de 30 años fue titular en el partido de vuelta de cuartos de final contra el Real Madrid el miércoles pasado, pero fue reemplazado a la hora de juego por Jamal Musiala. Entonces no había señales de lesión.
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Serge Gnabry se pierde el partido del FC Bayern contra el VfB Stuttgart.
Gnabry se perderá seguro el próximo partido de la Bundesliga contra el VfB Stuttgart, en el que el Bayern Múnich podría asegurar el título con solo sumar algún punto. Aún se desconoce cuánto tiempo estará de baja.
Gnabry también figura en los planes del seleccionador Julian Nagelsmann para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Por ahora se desconoce si el jugador de 30 años peligra su participación en el torneo (11 de junio-19 de julio).