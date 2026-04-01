Según un artículo publicado en Sport Bild, los responsables del Effzeh pedirían ahora 50 millones de euros por el traspaso de este genio del ataque.
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¿Está en peligro el megafichaje? Al parecer, el 1. FC Köln ha disparado enormemente el precio de venta de Said El Mala
Desde hace tiempo se rumorea que el Brighton & Hove Albion está interesado en El Mala, pero en las últimas semanas los ingleses se han topado con varias negativas por parte de los responsables del Colonia tras presentar varias ofertas por el jugador de 19 años.
Ahora, el tira y afloja por el fichaje de la estrella en ascenso podría recomenzar. A nivel personal, parece que el Brighton y El Mala ya han llegado a un acuerdo, aunque, según se dice, los Seagulls no están dispuestos a poner más de 35 millones de euros sobre la mesa.
Mientras tanto, el Brighton no es el único club de la isla que llama a la puerta de la ciudad de la catedral por Said El Mala. Al parecer, el Chelsea FC también habría mostrado su interés. Para prepararse para nuevas negociaciones, según informaciones de Sport-Bild, el jugador estaría considerando volver a contar con asesoramiento profesional y contratar a un agente. Desde hace unas semanas, el joven de 19 años está representado por su familia.
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El Colonia deliberará sobre los próximos pasos a seguir con El Mala durante el parón internacional
Por su parte, en el Colonia no tienen prisa. Tras la destitución del entrenador Lukas Kwasniok debido a la actual crisis de resultados y el ascenso de René Wagner a nuevo entrenador, quieren ponerse de acuerdo durante el parón internacional sobre el rumbo a seguir en el asunto de El Malas. El contrato del delantero, de todos modos, sigue vigente hasta 2030 y no incluye cláusula de rescisión.
En este contexto, al parecer se le habría comprado al Viktoria de Colonia, antiguo club de El Mala, el 10 % de los derechos de reventa. Para ello, el Effzeh habría desembolsado aparentemente dos millones de euros.
El Mala está convenciendo en todos los aspectos en su temporada de debut en la Bundesliga. En 27 partidos, el jugador de 19 años suma diez goles y cuatro asistencias.
Said El Mala: sus estadísticas en el 1. FC Köln
Partidos
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
29
10
4
3
0