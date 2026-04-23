Está «en lo más alto de la lista de deseos»: ¿sucederá Julian Brandt a una auténtica leyenda del club tras su salida del BVB?

El jugador de 29 años subrayó que se tomará su tiempo para decidir su futuro. «Hay muchas ideas, pero no todas son buenas. No hay que precipitarse», explicó, y admitió valorar una salida al extranjero. Aun así, aclaró: «No sería justo para el club ir por Europa hablando de repente con todos los equipos».

Sin embargo, seguir en la Bundesliga no está descartado: «No descartaría nada, pero hay opciones que prefiero más que otras. Hay una o dos ideas, pero todo a su debido tiempo». En el pasado ya surgieron rumores sobre el interés del SV Werder Bremen.

Se mencionó un regreso al Werkself tras las declaraciones del CEO del Leverkusen, Fernando Carro, quien coqueteó con Brandt al anunciar su salida del BVB. Sin embargo, el director deportivo Simon Rolfes descartó poco después su vuelta. «Soy escéptico con las repatriaciones. En esa posición contamos con Ibo Maza, un jugador fantástico que va a evolucionar de manera excelente en los próximos años. Por eso, Julian no será una opción para nosotros», afirmó.