En la temporada actual, los Gunners están registrando una tasa de goles especialmente alta a partir de sus propios lanzamientos a balón parado, en particular los córners, tanto en la Premier League nacional como en la máxima competición europea. A menudo, los jugadores intentan bloquear o incluso obstaculizar al portero rival para facilitar el gol.
«¿Está dentro de las reglas?»: El entrenador del Leverkusen cuestiona la controvertida táctica del Arsenal antes del partido decisivo de la Champions League
En la rueda de prensa previa al encuentro entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen, el entrenador del B04 planteó la cuestión de si los árbitros no deberían castigar más duramente esta conducta.
«Hacemos bloqueos para generar espacio para otros jugadores. A veces ocurre lejos del balón. Y tal y como yo entiendo el fútbol: cuando haces un bloqueo, el balón tiene que estar en juego», afirmó el técnico de 53 años. «Todos lo hacemos. Solo me pregunto: ¿está dentro de las reglas que puedas bloquear sin que el balón esté cerca de ti?».
Al mismo tiempo, el danés elogió a su homólogo Mikel Arteta por su astuta estrategia: «Lo han pensado muy bien. Utilizan cinco o seis jugadores al mismo tiempo para crear espacio y luego atacar ese espacio».
El Leverkusen, claro perdedor frente al FC Arsenal
El Leverkusen se enfrentará al Arsenal el miércoles por la noche en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El Werkself parte como claro perdedor en este encuentro, ya que el Arsenal terminó la fase de grupos en primera posición, por delante del FC Bayern de Múnich, y también lidera la tabla de la Premier League.
Sin embargo, no quieren dar por perdido el duelo de antemano. «Estamos entre los 16 últimos. Tenemos que disfrutar de esta situación y de estos grandes partidos. El Arsenal es, por supuesto, el gran favorito. Pero ya hemos jugado muy bien contra grandes equipos», afirma Hjulmand.
En cuanto a la plantilla, el técnico de 53 años puede contar con casi todos sus efectivos. El delantero Patrik Schick regresa al equipo tras superar unos problemas musculares. Sin embargo, contra el Arsenal también podría volver a la delantera la estrella emergente Christian Kofane.