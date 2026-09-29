Estados Unidos vuelve a la acción después de más de cuatro meses de ausencia ante una España que ya se ha clasificado para el Mundial femenino de 2027. España aseguró su plaza con una victoria por 4-0 sobre Inglaterra y otra por 6-1 frente a Islandia; Estados Unidos todavía no se ha clasificado.

Después de tres convocatorias seguidas sin ninguna debutante, Hayes ha llamado a cuatro: Jordan Silkowitz, Evelyn Shores, Pietra Tordin y Trinity Byars. Se unen a las veteranas Lindsey Heaps y Rose Lavelle.

Sanchez está en medio de una temporada histórica con el North Carolina Courage, igualando el récord de goles en una sola temporada de la NWSL con 20. Integrante de la selección de Estados Unidos en el Mundial de 2023, suma 28 internacionalidades y tres goles con la absoluta, pero no juega con la selección desde el 30 de octubre de 2024.