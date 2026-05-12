Como anunció el martes el seleccionador nacional Graham Potter, el jugador de 21 años del SGE no estará en la lista de 26 jugadores que representarán a los escandinavos este verano en el torneo de Estados Unidos, Canadá y México.
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«Está completamente destrozado»: amargas noticias sobre el Mundial para una estrella de la Bundesliga
Antes, Fotbollskanalen informó que Larsson se perdería el Mundial: «Le llamaron para decirle que no estaba en la lista y Hugo está destrozado. Ha estado ahí todo este tiempo, pero ahora no estará», cita el portal sueco a una fuente interna.
Larsson había estado en las últimas convocatorias de Suecia, pero no jugó en la repesca contra Ucrania y Polonia en marzo.
Su último partido fue la derrota 0-2 ante Kosovo en la fase de clasificación mundialista de septiembre de 2025. Desde entonces, el jugador de 21 años se perdió varios compromisos internacionales por una lesión muscular.
Larsson decepciona en el Eintracht de Fráncfort
Sin embargo, Larsson no está brillando esta temporada con el Eintracht de Fráncfort. Ha sido titular con Albert Riera y con Dino Toppmöller, pero no repite las actuaciones del curso pasado.
Tras 34 partidos oficiales solo ha marcado dos goles y dado tres asistencias. Con la selección tampoco ha participado en ningún gol en doce encuentros, lo que refuerza las dudas.
La convocatoria de Suecia para el Mundial: Kulusevski tampoco estará entre los convocados
Además de Larsson, tampoco estarán Dejan Kulusevski, del Tottenham Hotspur, que se ha perdido toda la temporada por una operación de rodilla, ni Roony Bardghji, del FC Barcelona.