¡Está claramente muy descontento! Una antigua joya del FC Bayern está a punto de reiniciar su carrera

Joshua Zirkzee parece tener un futuro incierto en el Manchester United. Según informa el periódico británico The Sun, el delantero estaría considerando dejar los Red Devils el próximo verano. El jugador de 24 años no está contento con su papel en el equipo y, debido a su escaso tiempo de juego, estaría pensando cada vez más en cambiar de aires.
Zirkzee se había transferido al Manchester en el verano de 2024 procedente del Bolonia, equipo de la primera división italiana. El United pagó más de 40 millones de euros por el exjugador juvenil del FC Bayern de Múnich, que con su transferencia aportó 20 millones de euros a las arcas del campeón alemán gracias a una exorbitante participación en la reventa. Las expectativas puestas en el delantero eran muy altas, pero hasta ahora no ha logrado imponerse de forma sostenible en Old Trafford.
En la actual temporada de la Premier League, el holandés rara vez ha sido titular. Solo ha sido titular en cuatro ocasiones y ha marcado dos goles en 18 partidos de liga. En la mayoría de los casos, ha tenido que conformarse con ser suplente o quedarse completamente en el banquillo. Con el actual cuerpo técnico, el delantero apenas tiene minutos de juego.
La Juventus y la Roma parecen estar interesadas en Zirkzee
Según The Sun, Zirkzee ya habría considerado un cambio durante el mercado de fichajes de invierno para acumular más minutos de juego. Sin embargo, la posible salida no se materializó, ya que la directiva del club detuvo las conversaciones al respecto. Varios clubes de la Serie A, entre ellos la Juventus y el AS Roma, habrían preguntado previamente por su situación.
En verano, esto podría cambiar radicalmente. Al parecer, el Manchester United tiene previsto realizar más cambios en la plantilla para que esta sea apta para la Liga de Campeones. La venta de Zirkzee podría generar ingresos adicionales y dar al club un margen financiero. Según se ha podido saber,el United planea un espectacular doblete de fichajes para traer a Elliot Anderson y Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest. Coste: alrededor de 200 millones de euros.
Mientras tanto, para el internacional holandés hay una cosa que prima por encima de todo: jugar con regularidad. Si su situación en Manchester no mejora, un cambio en verano podría convertirse en una opción realista. Un regreso a Italia sigue siendo un escenario posible.
Las estadísticas de Joshua Zirkzee en el Manchester United:
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas 69 9 4 5