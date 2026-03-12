¡Está claramente muy descontento! Una antigua joya del FC Bayern está a punto de reiniciar su carrera

Según The Sun, Zirkzee ya habría considerado un cambio durante el mercado de fichajes de invierno para acumular más minutos de juego. Sin embargo, la posible salida no se materializó, ya que la directiva del club detuvo las conversaciones al respecto. Varios clubes de la Serie A, entre ellos la Juventus y el AS Roma, habrían preguntado previamente por su situación.

En verano, esto podría cambiar radicalmente. Al parecer, el Manchester United tiene previsto realizar más cambios en la plantilla para que esta sea apta para la Liga de Campeones. La venta de Zirkzee podría generar ingresos adicionales y dar al club un margen financiero. Según se ha podido saber,el United planea un espectacular doblete de fichajes para traer a Elliot Anderson y Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest. Coste: alrededor de 200 millones de euros.

Mientras tanto, para el internacional holandés hay una cosa que prima por encima de todo: jugar con regularidad. Si su situación en Manchester no mejora, un cambio en verano podría convertirse en una opción realista. Un regreso a Italia sigue siendo un escenario posible.