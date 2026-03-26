¿Está Arne Slot a punto de ser despedido? David Ornstein desvela la postura del Liverpool respecto al entrenador, que está en el punto de mira

Sin embargo, Ornstein no dudó en reconocer que la actual temporada no ha estado a la altura de las expectativas para los campeones de la Premier League de 2024-25. El Liverpool se ha enfrentado a varios retos tanto dentro como fuera del campo, lo que ha dado lugar a actuaciones irregulares que les han dejado luchando por terminar entre los cinco primeros. Aunque es natural que el entrenador esté en el punto de mira en estos momentos, el club cree que hay que tener en cuenta factores externos antes de tomar cualquier decisión drástica.

«No estoy aquí para defender a Arne Slot; la temporada del Liverpool ha sido mala para sus estándares, tanto en cuanto a su rendimiento como a sus resultados, y él está en el centro de todo eso», añadió Ornstein. «Pero si se analizan los diversos factores dentro y fuera del campo, la situación es notable, y no me sorprende que el Liverpool quiera darle más tiempo».







