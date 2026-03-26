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¿Está Arne Slot a punto de ser despedido? David Ornstein desvela la postura del Liverpool respecto al entrenador, que está en el punto de mira
La directiva del Liverpool sigue apoyando a Arne Slot
En una entrevista en el podcast «The Athletic FC», Ornstein aclaró la postura actual del club y afirmó: «Según toda la información de que disponemos, a pesar de los rumores que indican lo contrario, el Liverpool sigue apostando por Arne Slot y no se plantea cambiar de entrenador. Están haciendo planes con él y su prioridad, su objetivo principal, es dotarle de una plantilla con el perfil adecuado para triunfar».
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Abordar el descenso en el rendimiento
Sin embargo, Ornstein no dudó en reconocer que la actual temporada no ha estado a la altura de las expectativas para los campeones de la Premier League de 2024-25. El Liverpool se ha enfrentado a varios retos tanto dentro como fuera del campo, lo que ha dado lugar a actuaciones irregulares que les han dejado luchando por terminar entre los cinco primeros. Aunque es natural que el entrenador esté en el punto de mira en estos momentos, el club cree que hay que tener en cuenta factores externos antes de tomar cualquier decisión drástica.
«No estoy aquí para defender a Arne Slot; la temporada del Liverpool ha sido mala para sus estándares, tanto en cuanto a su rendimiento como a sus resultados, y él está en el centro de todo eso», añadió Ornstein. «Pero si se analizan los diversos factores dentro y fuera del campo, la situación es notable, y no me sorprende que el Liverpool quiera darle más tiempo».
Rumores contradictorios procedentes de Alemania
Esta información contrarresta directamente las noticias procedentes de Alemania, que apuntaban a que el exentrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, era el candidato para sustituirlo. El diario *Bild* afirmaba que Slot estaba a punto de ser destituido y que se «esperaba la llegada» de Alonso, uno de los favoritos de la afición desde su etapa como jugador en Merseyside, este verano.
Sin embargo, Ornstein insiste en que Slot sigue siendo fundamental para la visión a largo plazo del club, especialmente teniendo en cuenta su éxito en la campaña anterior. «Arne Slot tiene el perfil —como no olvidemos que vimos la temporada pasada cuando llevó al Liverpool al título de liga— que ellos quieren para dirigir el club», señaló. «Así que también será una parte fundamental en la toma de decisiones sobre fichajes».
- AFP
La atención sigue centrada en varios frentes
Con importantes partidos en el horizonte, entre ellos el choque de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain y el encuentro de cuartos de final de la FA Cup contra el Manchester City, el Liverpool teme que la incertidumbre pueda poner en peligro su temporada.
Aunque la presión sigue siendo alta, y el Liverpool también corre el riesgo de quedarse fuera de los cuatro primeros puestos de la Premier League, la directriz de la directiva por ahora es clara. Es más probable que cualquier evaluación definitiva del mandato de Slot tenga lugar una vez que suene el pitido final de la actual campaña, lo que permitirá al club valorar el conjunto de su trabajo lejos del calor de la recta final de la temporada.