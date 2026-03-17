«¡Está a favor!» El FC Barcelona anuncia una gran noticia sobre Hansi Flick

Tal y como confirmó el presidente Joan Laporta tras su reelección en una entrevista con la emisora RAC1, el técnico de 61 años está a punto de firmar hasta 2028, ya que su contrato actual vence en 2027.
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Laporta había apostado todo por Flick en su campaña electoral contra su principal rival, Víctor Font. «El presidente es la razón por la que estoy aquí», había dicho Flick ya en diciembre, con vistas a las elecciones. Allí, Laporta se aseguró el 68,18 % de los votos, incluidos los de Flick. Font obtuvo el 29,78 %. Laporta retomará sus funciones en julio, tras haber dimitido hace unas semanas en el marco del proceso electoral.
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Laporta: Flick puede quedarse «otros cinco años en el Barça»
«La buena relación con Flick es muy importante», y una renovación del contrato del entrenador alemán «reforzaría la estabilidad y nuestro éxito», afirmó Laporta. Y añadió: «Creo que es posible que se quede otros cinco años en el Barça. Es un hombre joven y lleno de energía que se siente a gusto en la ciudad».
Flick se hizo cargo del Barcelona en el verano de 2024 y, en su primera temporada, lo llevó a conquistar el doblete nacional de Liga y Copa. Anteriormente, este entrenador nacido en Heidelberg había entrenado al FC Bayern y, de 2021 a 2023, también a la selección alemana.