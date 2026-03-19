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Audi FIS Alpine Ski World Cup - Women's Super GGetty Images Sport

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Esquí alpino, clasificación general de descenso y Copa del Mundo: ¿Cómo puede Emma Aicher ganar el globo de cristal en Lillehammer?

Emma Aicher aspira a conseguir dos globos de cristal en la final de la Copa del Mundo de esquí de este año. SPOX te cuenta cómo podría lograrlo.

En la próxima final de Lillehammer (del 21 al 25 de marzo), la esquiadora de 22 años tiene un objetivo histórico en mente: Emma Aicher aún tiene posibilidades de conseguir dos globos de cristal. Además del pequeño globo de la Copa del Mundo de descenso, la victoria en la clasificación general de la Copa del Mundo está incluso a su alcance.

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SPOX te cuenta cómo Emma Aicher puede ganar las bolas de cristal.

  • Esquí alpino, clasificación general de descenso y Copa del Mundo general: ¿Cómo puede Emma Aicher ganar el globo de descenso en Lillehammer?

    Antes de la final de la Copa del Mundo, solo 28 puntos separan a Emma Aicher de la líder de la clasificación de descenso, Laura Pirovano. Para alcanzar a la italiana, lo ideal para Aicher sería ganar o quedar segunda en la última carrera, siempre y cuando termine en la clasificación final al menos dos puestos por delante de Pirovano.

    Así podría Emma Aicher ganar el globo de descenso:

    • Si gana: Pirovano no puede quedar por encima del tercer puesto.
    • Si queda segunda: Pirovano no puede pasar del cuarto puesto.
    • Si queda tercera: Pirovano no puede pasar del noveno puesto.
    • Si queda cuarta: Pirovano no puede pasar del decimotercer puesto.
    • Si queda quinta: Pirovano no puede pasar del puesto 15.
    • En los puestos del 6 al 9: Aicher solo ganará la bola si Pirovano se queda completamente en blanco (puesto 16 o peor, o abandono).
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  • Emma AicherGetty Images

    Esquí alpino, clasificación general de descenso y Copa del Mundo: ¿Cómo puede Emma Aicher ganar la Copa del Mundo en Lillehammer?

    Mikaela Shiffrin cuenta actualmente con una ventaja de 140 puntos en la clasificación general. Aunque parezca mucho, en realidad no supone un gran colchón para la estadounidense. Dado que una victoria otorga 100 puntos y los demás puestos del podio, 80 y 60 puntos respectivamente, Emma Aicher podría recuperar esa diferencia con solo un segundo y un tercer puesto en el descenso y el supergigante de Lillehammer.

    Aicher ha consolidado claramente su papel de favorita con cinco victorias esta temporada en las disciplinas de velocidad. Por el contrario, Shiffrin lleva dos años sin competir en descenso. Tampoco ha participado en el supergigante hasta esta temporada; su mejor resultado fue un 23.º puesto en Val di Fassa.

    Por lo tanto, la decisión sobre la victoria final se decidirá en las disciplinas técnicas en Hafjell. 

    Así podría ganar Emma Aicher la Copa del Mundo general:

    • Descenso de Kvitfjell: Aicher, 2.ª (80 puntos); Shiffrin, 0 puntos
    • Supergigante de Kvitfjell: Aicher, 2.ª (80 puntos); Shiffrin, 0 puntos
    • Eslalon gigante en Hafjell: Aicher, 4.ª (50 puntos); Shiffrin, 5.ª (45 puntos)
    • Eslalon de Hafjell: Aicher, 2.ª (80 puntos); Shiffrin, 1.ª (100 puntos)

    Emma Aicher podría convertirse en la primera esquiadora alemana en ganar la clasificación general desde Maria Höfl-Riesch (2011). En la historia de la DSV, sería la cuarta atleta en lograr este triunfo.

  • Esquí alpino, clasificación general de descenso y Copa del Mundo: ¿Cómo puede Emma Aicher ganar la Copa del Mundo en Lillehammer? - Retransmisión

    Podéis seguir la decisión sobre las bolas en la ZDF. En Eurosport también se retransmitirán las carreras; allí podéis elegir entre la televisión y el streaming. Sin embargo, en línea solo podéis verlo a través de plataformas de pago como discovery+, DAZN y HBO Max

  • Esquí alpino: el calendario en Lillehammer

    FechaHora Disciplina
    Sábado, 21 de marzo12:30Salida
    Domingo, 22 de marzo10:45Supergigante
    Martes, 24 de marzo10:30Eslalon (1.ª manga)
     13:30Eslalon (2.ª manga)
    Miércoles, 25 de marzo09:30Eslalon gigante (1.ª manga)
     12:30Eslalon gigante (2.ª manga)