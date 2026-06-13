El entrenador de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, admitió que Pulisic recibió un golpe en el entrenamiento previo al partido y lo reemplazó para protegerlo.

«Sufrió un golpe hace dos días en un entrenamiento», explicó Pochettino. «Espero que no sea grave, pero al terminar la primera parte, al enfriarse, no puede jugar».

Aun así, el argentino espera que su estrella vuelva a la acción dentro de una semana contra Australia.

«Ojalá no sea grave y pueda jugar el siguiente encuentro».



