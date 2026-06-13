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«Espero que no sea nada»: la estrella de la selección estadounidense Christian Pulisic reveló que una patada recibida en la primera parte le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo
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«Espero que todo salga bien».
Pulisic afirmó que su cambio al minuto 45 fue solo por precaución.
«Recibí un pequeño golpe», dijo Pulisic tras el partido. «Espero que no sea nada; hoy preferí cuidarme, pero creo que estaré bien».
El golpe fue en la pierna izquierda. Antes de salir, el jugador de 27 años brilló en la primera parte: su hábil regate ante dos defensas provocó el autogol de Damián Bobadilla en el minuto siete.
- AFP
Pochettino habla sobre la lesión
El entrenador de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, admitió que Pulisic recibió un golpe en el entrenamiento previo al partido y lo reemplazó para protegerlo.
«Sufrió un golpe hace dos días en un entrenamiento», explicó Pochettino. «Espero que no sea grave, pero al terminar la primera parte, al enfriarse, no puede jugar».
Aun así, el argentino espera que su estrella vuelva a la acción dentro de una semana contra Australia.
«Ojalá no sea grave y pueda jugar el siguiente encuentro».
- Getty/GOAL
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos impresiona en su primer partido
La asistencia de Pulisic en el primer gol lo convirtió en el máximo asistente de la historia de la Copa del Mundo, con tres. Folarin Balogun, autor de un doblete, se convirtió en el primer jugador de la selección estadounidense en marcar dos goles en un partido del torneo desde 1930.
¿Qué le depara el futuro a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos viajará a Seattle para enfrentarse a Australia el próximo viernes a las 15:00 h (hora del Este).
Ryan Tolmich ha colaborado con este reportaje desde Inglewood, California.