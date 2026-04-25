Getty Images Sport
Traducido por
«Esperamos que rinda al máximo»: Mikel Arteta anima a Bukayo Saka a dar lo mejor de sí mismo para el Arsenal en la recta final del campeonato tras su regreso de una lesión
El Talisman vuelve para la recta final
El Arsenal ha recibido un impulso importante: se espera que Saka regrese a la convocatoria para el crucial partido del sábado en casa contra el Newcastle United. El internacional inglés ha estado de baja por un problema en el tendón de Aquiles desde la final de la Carabao Cup, periodo en el que los Gunners han ganado solo uno de cinco partidos. Su regreso llega en un momento clave, ya que el Arsenal busca romper una racha de dos derrotas consecutivas que le ha hecho perder posiciones en la clasificación.
- Getty Images Sport
A la espera de momentos mágicos
Arteta reveló que su estrella en la banda parecía estar «de muy buen humor» durante la sesión de entrenamiento del viernes y destacó el papel del jugador de 24 años como la figura más influyente del equipo. El entrenador confía en que el delantero recupere de inmediato el nivel que ha llevado al Arsenal a ganar el 73 % de sus partidos de liga con él en el once inicial esta temporada.
Consciente de la presión que afronta el joven, Arteta afirmó: «Sin duda, Bukayo es uno de los jugadores más influyentes de los últimos años. En los momentos clave confiamos en que decida el partido. Lo necesitamos y esperamos contar con él».
Hechos, no palabras
A cinco jornadas del final, Arsenal y City están empatados a puntos y goles. Arteta ignoró la guerra psicológica previa y exigió a sus jugadores demostrar su potencial sobre el campo.
Animó a su plantilla a ignorar el ruido externo y centrarse en la tarea del Emirates Stadium, y añadió: «No se trata de hablar ni de sentir, sino de cruzar esa línea y conseguirlo. No hay que hablar demasiado de lo que hay que hacer. Crearemos el contexto adecuado y, al final, lo tendremos que hacer en el campo».
- (C)Getty Images
Una prueba de valor
El Arsenal debe aprovechar su calendario: jugará dos partidos antes de que el City regrese a la liga por sus compromisos en la FA Cup. Ganar al Newcastle es clave para cortar una racha de cuatro derrotas en seis partidos y mejorar su mal historial en abril. Ante un Magpies que ha perdido ocho de sus últimos once encuentros, los Gunners deben demostrar la intensidad física y mental necesaria para mantener su lucha por el título.