«Esperamos que rinda al máximo»: Mikel Arteta anima a Bukayo Saka a dar lo mejor de sí mismo para el Arsenal en la recta final del campeonato tras su regreso de una lesión

Arteta reveló que su estrella en la banda parecía estar «de muy buen humor» durante la sesión de entrenamiento del viernes y destacó el papel del jugador de 24 años como la figura más influyente del equipo. El entrenador confía en que el delantero recupere de inmediato el nivel que ha llevado al Arsenal a ganar el 73 % de sus partidos de liga con él en el once inicial esta temporada.

Consciente de la presión que afronta el joven, Arteta afirmó: «Sin duda, Bukayo es uno de los jugadores más influyentes de los últimos años. En los momentos clave confiamos en que decida el partido. Lo necesitamos y esperamos contar con él».