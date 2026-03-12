Getty Images Sport
«¡Esperaban que nos dieran una paliza!» Trent Alexander-Arnold responde a las críticas y califica a Federico Valverde, del Real Madrid, como «el jugador más infravalorado del planeta» tras su hat-trick contra el Manchester City
El «punto de referencia» definitivo
La actuación de Valverde fue histórica, convirtiéndolo en el segundo centrocampista en la historia del Real Madrid en marcar un hat-trick en una competición europea después de Pirri. El entrenador blanco, Álvaro Arbeloa, se deshizo en elogios hacia él, sugiriendo que el jugador de 27 años es «el referente, todo lo que un jugador del Real Madrid debe ser». El centrocampista lideró al equipo en duelos y combinó su trabajo defensivo con una producción ofensiva de élite, dejando a la zaga del Manchester City sin respuestas durante los primeros 45 minutos.
- Getty Images Sport
Alexander-Arnold emite su veredicto sobre «el más infravalorado»
Tras el partido, el lateral del Real Madrid Alexander-Arnold no pudo ocultar su admiración por el hombre que se ha convertido en el corazón del equipo blanco en las últimas temporadas.
«Me quedo sin palabras para describirlo como jugador. Sin duda, es el futbolista más infravalorado del planeta», declaró Alexander-Arnold a TNT Sports. «Cuando juegas con él, te das cuenta de lo mucho que aporta al equipo. Cubre cada centímetro del campo y lo da todo. Como jugador, la mejor cualidad que puedes tener es que tus compañeros siempre puedan contar contigo, y él nunca nos defrauda».
Desafiando las predicciones previas al partido
La victoria fue aún más impresionante si se tiene en cuenta que el Madrid llegó al partido sin figuras clave como Kylian Mbappé y Jude Bellingham. A pesar de que el superordenador de Opta daba como favorito al Manchester City antes del inicio del partido, los blancos dieron una lección de táctica y lograron su 29.ª victoria por tres o más goles en la ida en su ilustre historia europea.
«Una actuación impresionante», añadió Alexander-Arnold. «Hubo mucho ruido cuando se realizó el sorteo y en los días previos al partido, especialmente por la forma en que hemos estado jugando y los resultados que hemos obtenido... mucha gente esperaba que nos dieran una paliza esta noche. Pero esto demuestra la mentalidad. No importa qué lesiones tengamos o qué jugadores estén fuera. Esta competición es muy importante para el club y, como jugadores, lo entendemos».
- AFP
No hay lugar para la complacencia.
A pesar de la ventaja de tres goles, el ambiente en el Real Madrid sigue siendo de concentración mientras se preparan para el viaje al Etihad Stadium para disputar el partido de vuelta el 17 de marzo. Ni los jugadores ni la dirección dan nada por sentado, dada la calidad del equipo de Guardiola. Arbeloa concluyó: «Si hay algo que aún está muy lejos, es la clasificación. Se lo he dicho a los jugadores, esto no está acabado. Sabemos el equipo que tiene el City y lo buen entrenador que es Pep. Estoy seguro de que habrá más sorpresas en el partido de vuelta».
