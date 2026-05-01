«¡Eso podría ser su mayor ventaja!». Lothar Matthäus prevé que el FC Bayern llegue a la final y aconseja a Vincent Kompany sobre el once inicial

La prensa internacional elogió el espectáculo y lo llamó «partido del siglo». El técnico del PSG, Luis Enrique, lo calificó como «el mejor que he vivido». Sin embargo, Matthäus opinó: «Parece que hablaba como aficionado; como entrenador, no puede estar contento con su defensa».

El futbolista con más partidos internacionales de Alemania añadió que el marcador «termina siendo más negativo para el PSG que para el Bayern, pese a la ajustada victoria; seguirán lamentando esa ventaja de tres goles». El PSG llegó a ganar 5-2 antes de que los muniqueses se acercaran. Matthäus da por hecho «que el Bayern llegará a la final, ya que el martes fue el mejor equipo».