«Eso no se hace»: Lothar Matthäus critica duramente al Real Madrid antes del partido contra el FC Bayern

En Sky 90, no solo se expresó con dureza sobre la superestrella del Real Madrid, Vinicius Junior, y su comportamiento en el campo, sino también sobre la actitud del club en los últimos tiempos. «Vinicius es, por supuesto, un gran jugador, pero provoca sin cesar», comenzó Matthäus, y luego concretó: «Cuando alguien le da un buen empujón en el campo, no hace más que quejarse y luego llora. Es un poco típico de él».

El boicot del Real Madrid a la gala del Balón de Oro 2024 no le pareció bien al jugador de 65 años: «Rodri se ha convertido en el mejor futbolista del mundo, y entonces dijeron: “Sí, es injusto, debería haber sido uno de los nuestros”. Así que lo boicoteamos. Eso no se hace. Por respeto a los rivales, a los otros equipos y a los jugadores, eso no se hace. La prensa también lo ha visto de forma negativa, y así un club que ha logrado grandes cosas y tiene una historia grandísima pierde de alguna manera prestigio».

Conclusión de Matthäus: «A mí tampoco me parece bien cómo se ha comportado el Real Madrid en los últimos años».