El portero de 40 años del campeón alemán fue sustituido por el entrenador Vincent Kompany en el minuto 60 del partido que terminó 5-1 contra el Effzeh, y fue reemplazado por el suplente Jonas Urbig.
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«Eso no os incumbe»: Manuel Neuer aviva los rumores. ¿Volverá realmente a la selección alemana?
Todo empezó con un córner del Colonia. Al lanzar el balón al banquillo, Neuer señaló que no podía seguir. De camino a la banda se tocó varias veces la pierna izquierda, aunque no parecía muy afectado y mostró el pulgar a algunos rivales. Esta temporada, el portero de 40 años ha sufrido varias lesiones menores, principalmente en la pantorrilla izquierda.
Neuer da pistas y aviva las especulaciones
Con la final de la Copa DFB ante el VfB Stuttgart y un posible Mundial en juego, una lesión de Neuer sería un golpe duro. Pero tras el partido, el portero tranquilizó a todos. Tras el partido regresó al campo, abrazó a sus compañeros, levantó la placa de campeón y celebró sin problemas. Después declaró a Sky: «Noté algo en la pantorrilla, no quise correr riesgos de cara a la semana que viene».
Al ser preguntado si había hablado con el seleccionador Julian Nagelsmann, respondió: «No, ahora no. Hemos estado en contacto todo el año, como con otros exentrenadores y responsables». Varios medios habían informado de que el portero del Bayern estaba en la prelista de 55 jugadores de Julian Nagelsmann para la Copa América. Al ser preguntado por su regreso a la selección, Neuer respondió: «Estoy totalmente relajado. Hoy celebramos el título y la semana que viene tenemos la final de la Copa DFB; eso no es un tema para mí». Insistió en lo mismo y, al preguntarle si descartaba el Mundial, añadió: «Hoy no es un tema. Lo bonito es celebrar el título y que la semana que viene aún tenemos una tarea con este equipo. Eso no os incumbe».
No fue un desmentido, sino todo lo contrario. Así pues, su regreso a la selección parece inminente. Julian Nagelsmann podría aclarar la situación el sábado por la noche en el programa ZDF-Sportstudio.
Una cadena de televisión anuncia que el regreso de Neuer es un hecho; Baumann también se pronuncia.
El reportero de Sky Florian Plettenberg, bien informado, asegura que Neuer regresa a la selección alemana.
En X, Plettenberg escribió: «Retorno al Mundial decidido: Julian Nagelsmann recupera a Manuel Neuer como número 1 de Alemania — CERRADO». Tras hablar con Nagelsmann y el director deportivo de la DFB, Rudi Völler, Neuer habría cambiado de idea sobre su retiro.
Mientras, Oliver Baumann, actual ‘1’ de la DFB, confía en ser titular en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. «Enfrento la preparación y el Mundial con mucha confianza. Él me ha expresado su confianza. Y punto», declaró el portero del TSG Hoffenheim a Sky tras el 0-4 ante el Borussia Mönchengladbach: «Tengo mi información, procedente de mi conversación con Julian (Nagelsmann, nota de la redacción). Fue una conversación a solas».