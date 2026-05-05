«¡Eso no nos beneficia!» Luis Enrique advierte a las estrellas del PSG sobre el peligro ante el FC Bayern

Al PSG le basta con empatar en el Allianz Arena tras el 5-4 en París. «Siempre queremos ganar. Esa es nuestra mentalidad. No pensamos en defender el resultado», afirmó el español, que cree posible otro partido memorable: «No sé si será diferente. Ningún equipo aceptará ser inferior. Habrá situaciones extraordinarias».

El PSG ganó la Copa de Europa el año pasado en Múnich (5-0 al Inter) y ahora cuenta con una “pequeña ventaja” de cara a la final de Budapest del 30 de mayo. «Estamos preparados», afirmó Enrique.

Eso sí, no podrá contar con el lesionado Achraf Hakimi, pieza clave del equipo. Warren Zaïre-Emery, de 20 años y habitual en el centro del campo, ocupará su lugar en el lateral derecho. «Espero otro partido de locos; debemos mantener la cabeza fría», añadió el joven francés.