«¡Eso lo puede hacer en una discoteca!»: Roy Keane critica a William Osula por celebrar su gol al estilo Michael Jackson tras la victoria del Newcastle sobre el West Ham

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La leyenda del Manchester United, Roy Keane, criticó al delantero del Newcastle United William Osula por una teatral celebración del gol inspirada en Michael Jackson. Después de que el joven delantero danés marcara durante la crucial victoria por 3-1 del Newcastle sobre el West Ham el domingo, se puso un guante blanco y se puso a bailar, lo que llevó a Keane a sugerir que ese tipo de movimientos están más propios de una discoteca que de un campo de fútbol.