«¡Eso es una tontería!». Vincent Kompany aclara en el FC Bayern una acusación incómoda

Al mismo tiempo, salió en defensa de su antiguo mentor, Pep Guardiola. Al técnico del Manchester City se le critica desde hace años por sobreanalizar los partidos importantes y por intentar sorprender con alineaciones poco ortodoxas, con resultados que a menudo han sido negativos.

En el Bayern, su decisión más recordada fue el 2-0 contra el Real Madrid en 2014: alineó a Schweinsteiger y Kroos como doble seis, pese a la desventaja del partido de ida. En vez de remontar el 0-1 de la ida, encajaron un 0-4. «La mayor cagada que he hecho nunca como entrenador», admitió después el catalán.

Dos años después, en la ida de semifinales contra el Atlético, dejó fuera a Thomas Müller y Franck Ribéry para dar entrada a Juan Bernat; el Bayern cayó 1-0 y volvió a quedar eliminado.

«He jugado a las órdenes de Pep. No es cierto que cambie todo en los partidos importantes. Eso son solo tonterías de los medios. Si pierdes, tienes que dar explicaciones. Si ganas, tienes razón», afirmó Kompany para defender a su ídolo catalán.