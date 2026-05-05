El técnico del campeón alemán, en alusión indirecta, descartó que Vincent Kompany vaya a hacer grandes cambios tácticos en la vuelta de semifinales del miércoles entre el FC Bayern y el PSG, ni que vaya a agotar de nuevo todos los recursos de su plantilla. Sin embargo, siempre habrá margen para pequeños ajustes.
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«¡Eso es una tontería!». Vincent Kompany aclara en el FC Bayern una acusación incómoda
Al mismo tiempo, salió en defensa de su antiguo mentor, Pep Guardiola. Al técnico del Manchester City se le critica desde hace años por sobreanalizar los partidos importantes y por intentar sorprender con alineaciones poco ortodoxas, con resultados que a menudo han sido negativos.
En el Bayern, su decisión más recordada fue el 2-0 contra el Real Madrid en 2014: alineó a Schweinsteiger y Kroos como doble seis, pese a la desventaja del partido de ida. En vez de remontar el 0-1 de la ida, encajaron un 0-4. «La mayor cagada que he hecho nunca como entrenador», admitió después el catalán.
Dos años después, en la ida de semifinales contra el Atlético, dejó fuera a Thomas Müller y Franck Ribéry para dar entrada a Juan Bernat; el Bayern cayó 1-0 y volvió a quedar eliminado.
«He jugado a las órdenes de Pep. No es cierto que cambie todo en los partidos importantes. Eso son solo tonterías de los medios. Si pierdes, tienes que dar explicaciones. Si ganas, tienes razón», afirmó Kompany para defender a su ídolo catalán.
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Vincent Kompany y el estilo de Guardiola en el partido de ida del FC Bayern
De cara al reto del miércoles ante el PSG en el Allianz Arena, Kompany afirmó que mantendrá las fortalezas de su equipo: presión agresiva y juego ofensivo.
“Sería muy tonto de mi parte decir que voy a hacer algo totalmente diferente”, explicó. “Se trata de ofrecer a los chicos detalles específicos una y otra vez. Ya he visto unos 35 partidos del PSG. ¡Hay que reforzar a los chicos en lo que ya han estado haciendo todo este tiempo!».
Sin embargo, en el partido de ida del martes pasado se respiró un aire de Guardiola en el Parque de los Príncipes. Kompany sorprendió dejando en el banquillo a Konrad Laimer y alineando a Alphonso Davies, frenado por las lesiones, en un once que ya había demostrado su eficacia en partidos de alto nivel.
Poco antes del descanso, Davies provocó un penalti, en última instancia justificado, con una mano discutible, que Ousmane Dembélé transformó para dar al París una ventaja de 3-2. Aparte de eso, sin embargo, hizo un partido decente, por lo que el aire de Guardiola se disipó bastante rápido en el Parque de los Príncipes.
FC Bayern: ¿Volverá Kompany a cambiar su once inicial?
La única duda del Bayern para la vuelta es el lateral. «Estoy muy contento con estos chicos», dijo Kompany sobre su «situación de lujo»: Stanisic, Laimer y Davies luchan por dos puestos.
«Todos conocen a Konrad por sus múltiples subidas. Stani es preciso con el balón y tiene una velocidad increíble. No siempre se nota, pero tiene una velocidad impresionante y siempre toma las decisiones correctas con el balón. Phonzie, por supuesto, tiene su velocidad y su habilidad en el uno contra uno. Y ese pie izquierdo, como en el centro contra el Friburgo, que siempre nos aporta algo», dijo Kompany sobre sus tres jugadores para las bandas defensivas.
Aun así, Kompany podría modificar la alineación respecto a la ida: Stanisic sufrió ante Kvaratskhelia, así que Laimer podría pasar a la derecha y Davies regresar a la izquierda para frenar a Doué.
- Un posible once del FCB: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Díaz - Kane.