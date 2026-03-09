«¡Eso es una tontería!» - El Liverpool es objeto de burlas después de que Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah fueran grabados lanzando una pelota medicinal por encima del travesaño en una «desconcertante» rutina de entrenamiento

Se han publicado imágenes de Mohamed Salah y Dominik Szoboszlai realizando un ejercicio en el que lanzaban pesadas pelotas medicinales por encima del travesaño. El vídeo se hizo viral mientras otros miembros del equipo de Arne Slot realizaban ejercicios técnicos, en los que la plantilla ultimaba los preparativos antes de su viaje a Estambul. Aunque estos ejercicios de fuerza y acondicionamiento son habituales en el fútbol moderno para desarrollar la potencia explosiva, la imagen de un tres veces ganador de la Bota de Oro de la Premier League y un centrocampista de 60 millones de libras jugando al «por encima del travesaño» con equipamiento pesado dejó perplejos a muchos observadores.