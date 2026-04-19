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«Eso es una falta»: Bruno Fernandes se ríe de la indirecta de Luke Shaw a Alejandro Garnacho, y la leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, le da «Me gusta» a la imagen de la publicación de celebración
Las estrellas de los Red Devils no se andan con rodeos
La tensión por el regreso de Garnacho ante su exequipo estalló tras el pitido final en Stamford Bridge. El veterano defensa Luke Shaw publicó en redes una foto en la que dominaba físicamente al extremo argentino durante el partido, con el comentario «victoria importante».
El capitán del United, Bruno Fernandes, considerado la principal fuerza creativa del fútbol inglés este curso, respondió en los comentarios. El internacional portugués compartió un GIF con la frase «Eso es una falta», y el exjugador del United Alex Telles añadió emojis de fuego. Incluso la leyenda del club, Wayne Rooney, dio «me gusta» a la publicación, en la que se veía a Garnacho siendo empujado al suelo, mientras el vestuario de los Red Devils mostraba un frente unido contra su antiguo compañero.
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Garnacho admite su «mal» comportamiento
El malestar se remonta a la polémica salida de Garnacho el verano pasado, tras un enfrentamiento público con su antiguo entrenador, Rubén Amorim. Antes del partido, el argentino admitió haber cometido errores en sus últimos meses en Old Trafford. «Quizá sí, porque amaba ese club. Me dieron confianza desde el principio, desde España, para traerme a la cantera, y luego me llevaron al primer equipo, así que fueron como cuatro o cinco años, y un cariño increíble por parte de todos, de la afición, del estadio, todo fue realmente bueno», declaró Garnacho a Premier League Productions la semana pasada.
A veces hay que cambiar por uno mismo. Guardo buenos recuerdos del United. Los últimos seis meses no jugaba como antes; me quedaba en el banquillo. Solo tenía 20 años, pero yo quería jugar siempre. Quizá también fue culpa mía, quizá hice algunas cosas mal. Pero llegó un momento en que tenía que decidir, y estoy orgulloso de estar aquí, en la Premier League, en un club como este», concluyó.
Carrick ignora el ruido para lograr el resultado.
Mientras las redes ardían, el interino Michael Carrick se centró en un triunfo que deja al United tercero y cerca de la ‘Champions’. Su equipo aguantó los 21 disparos del Chelsea, mantuvo la portería a cero y el gol de Matheus Cunha decidió.
Sobre la defensa, Carrick afirmó: «Creemos que fue merecido. Con los contratiempos de los últimos días y la pareja de centrales que teníamos, iba a ser un reto, pero la defensa fue inmensa en circunstancias difíciles. La actitud ha sido de primera esta noche».
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Futuro incierto para el entrenador interino
Aunque la victoria alejó al United a 10 puntos del Chelsea, Carrick aún desconoce su futuro. El excentrocampista ha dado la vuelta a la suerte del equipo y, tras el partido en Londres, reafirmó su compromiso con Old Trafford: «Me encanta estar aquí. Entiendo la situación, está un poco fuera de mi control», afirmó al hablar de su futuro. Por ahora, la prioridad es asegurar un puesto europeo y mantener el nivel mostrado durante su interinato. La plantilla disfruta de su buena racha y del silencio de los exjugadores, y el ambiente en Carrington es inmejorable mientras la temporada alcanza su punto álgido.