El malestar se remonta a la polémica salida de Garnacho el verano pasado, tras un enfrentamiento público con su antiguo entrenador, Rubén Amorim. Antes del partido, el argentino admitió haber cometido errores en sus últimos meses en Old Trafford. «Quizá sí, porque amaba ese club. Me dieron confianza desde el principio, desde España, para traerme a la cantera, y luego me llevaron al primer equipo, así que fueron como cuatro o cinco años, y un cariño increíble por parte de todos, de la afición, del estadio, todo fue realmente bueno», declaró Garnacho a Premier League Productions la semana pasada.

A veces hay que cambiar por uno mismo. Guardo buenos recuerdos del United. Los últimos seis meses no jugaba como antes; me quedaba en el banquillo. Solo tenía 20 años, pero yo quería jugar siempre. Quizá también fue culpa mía, quizá hice algunas cosas mal. Pero llegó un momento en que tenía que decidir, y estoy orgulloso de estar aquí, en la Premier League, en un club como este», concluyó.