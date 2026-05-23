«Espero no encontrarme con él; se habría ahorrado el viaje», declaró Hoeneß el sábado por la noche en Sky, al ser preguntado por el viaje de Mourinho a Berlín para la final de la Copa. La pregunta surge del posible interés del entrenador, cerca de regresar al Real Madrid, en el jugador del Bayern Michael Olise.
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«Ese puede echarle el ojo»: ¡José Mourinho en la final de la Copa DFB! Uli Hoeneß acaba con las especulaciones sobre el Real Madrid y una superestrella del Bayern de Múnich
«Por mucho que le echen el ojo, no servirá de nada», afirmó Hoeneß sobre el interés del Bayern en Olise. «Es intransferible», añadió el directivo de 74 años.
El sábado por la tarde Mourinho salió de su hotel en Berlín y se dirigió al Estadio Olímpico. Según Bild, el VfB Stuttgart, rival del Bayern en la final, lo invitó. Se cree que el portugués se reunió con el director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, con motivo de la final de la Copa DFB.
El motivo sería la estrecha relación del club con la agencia GestiFute, de Jorge Mendes, quien también representa a Mourinho. Hendrik Schauerte, responsable de GestiFute en Alemania, acompañó al técnico en Berlín.
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¿Interesa la estrella del Bayern Michael Olise al Real Madrid?
Mourinho, con contrato en el Benfica hasta 2027, podría volver al Real Madrid. Sustituirá a Álvaro Arbeloa, quien reemplazó en enero a Xabi Alonso y dejará el club al final de la temporada.
Su llegada ha reavivado los rumores sobre posibles fichajes, entre ellos el de Olise, quien ya interesaba al Madrid y también es seguido por Liverpool y Barcelona.
Sin embargo, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, ha reiterado que no contemplan su venta. El jugador de 24 años, pieza clave del FCB, tiene contrato en Múnich hasta 2029.
Se espera que José Mourinho vuelva a poner orden en el Real Madrid
Mourinho ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, ganando una Liga y una Copa del Rey. Tras regresar el pasado verano al Benfica, ahora parece que volverá.
El presidente Florentino Pérez confía en que su mano dura controle otra vez el vestuario. Alonso y Arbeloa no lograron el respaldo de un grupo lleno de egos y fracasaron, en parte, por sus tensas relaciones con algunos compañeros.
En lo deportivo, el club encadena su segunda temporada sin títulos tras el doblete de Liga y Champions en 2023/24.
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Michael Olise: sus etapas profesionales hasta la fecha
Periodo
Club
2020 a 2021
FC Reading
2021–2024
Crystal Palace
Desde 2024
FC Bayern de Múnich