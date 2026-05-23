«Por mucho que le echen el ojo, no servirá de nada», afirmó Hoeneß sobre el interés del Bayern en Olise. «Es intransferible», añadió el directivo de 74 años.

El sábado por la tarde Mourinho salió de su hotel en Berlín y se dirigió al Estadio Olímpico. Según Bild, el VfB Stuttgart, rival del Bayern en la final, lo invitó. Se cree que el portugués se reunió con el director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, con motivo de la final de la Copa DFB.

El motivo sería la estrecha relación del club con la agencia GestiFute, de Jorge Mendes, quien también representa a Mourinho. Hendrik Schauerte, responsable de GestiFute en Alemania, acompañó al técnico en Berlín.