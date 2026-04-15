Escenas curiosas en la tribuna principal: Lennart Karl, lesionado, se pierde el gol encajado por el Bayern de Múnich ante el Real Madrid

Tom Bischof y Sven Ulreich, lesionados y ausentes para Vincent Kompany, se quedaron en sus asientos hasta el descanso y entonces bajaron al túnel. Al reiniciarse el partido, regresaron con ligero retraso; Karl, desaparecido en un principio, reapareció en el minuto 52.

Celebró con entusiasmo el 3-3 de Luis Díaz, que aseguró el pase a semifinales. Antes del descuento y del 4-3 de Michael Olise, Karl, Ulreich y Bischof bajaron al campo para festejar con el equipo.

Poco después del pitido inicial, Karl ya había llamado la atención en la tribuna principal por su extravagante atuendo. Vestido completamente de rosa —desde los zapatos hasta la gorra—, llegó con ligero retraso a su asiento y presenció cómo Manuel Neuer regalaba el 1-0 a los blancos (por medio de Arda Güler) con un pase erróneo.