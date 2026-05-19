¡Escándalo de espionaje! El Southampton es eliminado de la final de los play-offs de la Championship y le restan cuatro puntos, mientras el Middlesbrough obtiene otra oportunidad de ascender a la Premier League

La Liga Inglesa de Fútbol (EFL) ha excluido al Southampton de la fase de ascenso con efecto inmediato, por lo que su victoria en la semifinal de los play-offs queda anulada. Los Saints habían vencido al Middlesbrough para llegar a la final de Wembley contra el Hull City. Sin embargo, una Comisión Disciplinaria Independiente los expulsó tras admitir múltiples incumplimientos de la normativa de la EFL sobre filmación no autorizada de entrenamientos rivales, incluidos los del propio Middlesbrough. Además de la expulsión —que permite al Middlesbrough ocupar su plaza—, el Southampton sufre una deducción de cuatro puntos en la clasificación de la Championship 2026-27 y una amonestación formal. Los cargos se presentaron el 8 de mayo y luego se detectaron nuevas infracciones en los partidos contra Oxford United, Ipswich Town y Middlesbrough durante la temporada 2025-26.