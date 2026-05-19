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¡Escándalo de espionaje! El Southampton es eliminado de la final de los play-offs de la Championship y le restan cuatro puntos, mientras el Middlesbrough obtiene otra oportunidad de ascender a la Premier League
Medidas disciplinarias sin precedentes de la EFL
La Liga Inglesa de Fútbol (EFL) ha excluido al Southampton de la fase de ascenso con efecto inmediato, por lo que su victoria en la semifinal de los play-offs queda anulada. Los Saints habían vencido al Middlesbrough para llegar a la final de Wembley contra el Hull City. Sin embargo, una Comisión Disciplinaria Independiente los expulsó tras admitir múltiples incumplimientos de la normativa de la EFL sobre filmación no autorizada de entrenamientos rivales, incluidos los del propio Middlesbrough. Además de la expulsión —que permite al Middlesbrough ocupar su plaza—, el Southampton sufre una deducción de cuatro puntos en la clasificación de la Championship 2026-27 y una amonestación formal. Los cargos se presentaron el 8 de mayo y luego se detectaron nuevas infracciones en los partidos contra Oxford United, Ipswich Town y Middlesbrough durante la temporada 2025-26.
El Middlesbrough se lleva una sorprendente oportunidad de seguir en Wembley
Las severas sanciones han cambiado el final de la temporada y dado al Middlesbrough una inesperada segunda oportunidad. El equipo de Teesside viajará a Wembley para disputar el ascenso. En un comunicado oficial, la EFL confirmó las implicaciones exactas de este giro dramático: «Con esta resolución, el Middlesbrough vuelve a los play-offs de 2026 y avanza directamente a la final contra el Hull City. El partido se mantendrá el sábado 23 de mayo, pendiente de horario». Así, el club tiene una nueva oportunidad de regresar a la máxima categoría.
El Middlesbrough celebra la resolución sobre integridad deportiva.
La resolución tiene un impacto económico enorme: la final de los play-offs de la Championship vale unos 135 millones de libras (181 millones de dólares). Tras el anuncio de la EFL, el Middlesbrough publicó un breve comunicado en X: «El Middlesbrough Football Club celebra el resultado de la vista ante la Comisión Disciplinaria. Creemos que esto envía un mensaje claro sobre la integridad deportiva», publicó el club. «Ahora estamos centrados en nuestro partido contra el Hull City en Wembley el sábado. La información sobre entradas para nuestros aficionados estará disponible en breve».
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¿Qué les depara el futuro a los finalistas de los play-offs?
El Southampton puede recurrir la dura decisión de la comisión. Todas las partes trabajan para resolver cualquier impugnación legal antes del miércoles 20 de mayo. Según el resultado, la EFL anunciará detalles del partido del sábado en Wembley entre Middlesbrough y Hull City.