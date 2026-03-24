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Escándalo de apuestas en la República Checa a dos días de los play-offs del Mundial: seis clubes implicados, uno de ellos de primera división

First League

Se desata el caos en Moravia

Desde la web checa iSport.cz nos llega una noticia que sacude el fútbol local: la policía ha detenido a decenas de personas, entre las que se encuentran jugadores, árbitros y clubes de alto nivel implicados en un caso de corrupción y apuestas.


La directiva de la Federación Checa de Fútbol (FAČR) convocó una reunión extraordinaria del comité ejecutivo poco después de que se difundiera la noticia. Posteriormente, su presidente, David Trunda, confirmó la investigación en una rueda de prensa, afirmando que es el resultado de tres años de trabajo y que la federación ha colaborado en el proceso «durante mucho tiempo».

  • DESPLIEGUE DE FUERZAS

    «Nuestro departamento está llevando a cabo hoy un proceso penal. La presentación de la información es competencia exclusiva de la Fiscalía Superior de Olomouc», declaró el portavoz del NCOZ (Centro Nacional contra el Crimen Organizado), Jaroslav Ibehej. Al parecer, también estarían involucradas Europol e Interpol. «Desde las 6 de la mañana está en marcha una operación gigantesca, probablemente la mayor en la historia del fútbol checo», se lee en un mensaje de texto enviado por el presidente de la FAČR, David Trunda, a los miembros del comité ejecutivo. «La Federación Checa de Fútbol es la impulsora de este caso. Llevamos mucho tiempo colaborando con la policía para descubrir prácticas irregulares», explicó Trunda durante la rueda de prensa.

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  • MOMENTO DELICADO

    El fiscal jefe de Olomouc, Radim Dragoun, ha declarado que se ha detenido a varias decenas de personas y se han llevado a cabo registros en sus domicilios y en otros locales, según se informa en la página web de la Fiscalía General. Todo esto apenas dos días antes de que la selección masculina comience la fase de play-off para el Mundial de 2026: semifinal contra Irlanda y, en caso de ganar, final contra el ganador del partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte.

  • LOS CLUBES PARTICIPANTES

    Según iSport.cz, la investigación policial en curso se centra principalmente en Moravia y afecta a partidos de la primera división y de categorías inferiores. La fuente periodística ha declarado que uno de los sospechosos es Jan Wolf, alcalde de Karviná y propietario del club de primera división, así como el jugador Samuel Sigut y un árbitro profesional. Los demás clubes implicados serían: Olomouc, Ostrava, Zlin, Slovacko y Mlada Boleslav, además de Prostejov, Kromeriz y los clubes de Brno Artis y Zbrojovka, que juegan en segunda división.