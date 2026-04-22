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Ryan Tolmich

Traducido por

«Esa es la oportunidad que se nos presenta»: cómo la decepción, la historia y la dedicación prepararon a Nueva Zelanda para su regreso al Mundial

Analysis
New Zealand
World Cup
D. Bazeley
FEATURES

Ningún equipo se beneficia más de la ampliación del Mundial que los All Whites, que llegan al torneo de este verano con una oportunidad real.

Durante años, ningún equipo sufrió más el proceso de clasificación para la Copa del Mundo que Nueva Zelanda.

Ganaba en Oceanía, llegaba a la repesca y se quedaba a las puertas.

En 2013 perdió 5-1 ante México en el Azteca. En 2017 empató 0-0 en Wellington y cayó 2-0 en Lima frente a Perú. En 2022, Costa Rica marcó a los tres minutos y sentenció el duelo.

A pesar de dominar su zona, el campeón de Oceanía sigue sin alcanzar el Mundial.

Pocos entienden ese ciclo mejor que Darren Bazeley.

«Fui entrenador asistente [de Nueva Zelanda] ante Perú y Costa Rica», recuerda Bazeley. «Competimos y estuvimos cerca, pero no superamos el último obstáculo y nos quedamos fuera del Mundial».

Hoy, Bazeley es el seleccionador. Llega al cargo tras dos décadas impulsando el fútbol neozelandés desde su llegada de Northampton, Inglaterra. Su esfuerzo lo ha llevado hasta aquí: Nueva Zelanda por fin estará en un Mundial sin necesidad de repesca.

Gracias a la ampliación a 48 equipos, la FIFA otorgó al campeón de Oceanía un cupo directo para 2026 y Nueva Zelanda lo aprovechó. En cinco partidos marcó 29 goles y encajó solo uno. En marzo de 2025 se selló el pase: los All Whites anotaron tres tantos en 19 minutos para vencer a Nueva Caledonia y confirmar su viaje a Norteamérica este verano.

«Ampliar el torneo fue una gran noticia», afirma Bazeley. «Seguimos haciendo nuestro trabajo en Oceanía con comodidad. Fuimos uno de los primeros equipos en clasificarse, así que durante los siguientes 18 meses pudimos enfrentarnos a rivales de alto nivel en las ventanas internacionales y ponernos a prueba.

«Es fantástico para países como Nueva Zelanda. Cuantos más equipos participen, más se difundirá el fútbol, así que solo puede ser positivo».

Algunos temen que la ampliación favorezca goleadas o diluya el nivel, pero Bazeley lo tiene claro: su equipo está preparado.

Bazeley cree que este Mundial puede cambiar para siempre el rumbo de Nueva Zelanda. Es un país orgulloso, a menudo menospreciado en el fútbol mundial, donde el deporte crece con verdadero potencial y podría vivir un nuevo auge gracias a los héroes que saltarán al campo este verano.

A Bazeley le suelen hacer una pregunta sencilla: ¿por qué Nueva Zelanda? Ahora puede explicarlo mejor. Ve el momento que se avecina y sabe que el equipo está ansioso por aprovecharlo. El inglés también ve una oportunidad de devolverle el favor al país del que se enamoró hace tantos años.

«Nunca imaginé que llegaría a Copas del Mundo u Olimpiadas; simplemente seguí mi camino y ahora estoy aquí, a punto de vivir una Copa del Mundo absoluta», concluye.

  • New Zealand v Finland - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    El responsable

    En 2005, tras 16 años en las principales divisiones de Inglaterra, Bazeley decidió dejar todo, viajar a Nueva Zelanda y vivir una última aventura futbolística con su mujer e hijas.

    Ahora, 21 años después, Bazeley sonríe al recordarlo.

    «Fiché por un club de una liga nueva y eso me emocionó», recuerda. «No hay muchas oportunidades así. Teníamos dos hijas, de cinco y siete años, y el cambio a Nueva Zelanda fue enorme.

    Toda nuestra familia estaba en Inglaterra, pero dimos el paso. Nos enamoramos del país. A mis hijas les encantó crecer allí. Tuve mucha suerte de seguir mi carrera futbolística en Nueva Zelanda. Es un lugar estupendo para vivir. Hemos tenido mucha suerte y las oportunidades han sido fantásticas».

    Tras colgar las botas en 2008, se dedicó a formar el fútbol neozelandés: dirigió las selecciones sub-17, sub-20 y sub-23, fue asistente del equipo absoluto en dos ocasiones y ejerció como director técnico. Llevó a Nueva Zelanda a varias Copas del Mundo juveniles y a los Juegos Olímpicos.

    En 2023 le llegó la gran oportunidad: dirigir la selección absoluta con la misión de devolver a Nueva Zelanda al Mundial. Pocos entienden mejor el peso de ese reto, pues él vivió de cerca la decepción de anteriores intentos fallidos.

    • Anuncios
  • Italy v New Zealand: Group F - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Historia de la Copa del Mundo

    Nueva Zelanda solo ha jugado dos Mundiales; el más reciente fue en 2010. Aquel verano en Sudáfrica, los All Whites quedaron eliminados en la fase de grupos, pero se convirtieron en el único equipo invicto del torneo tras empatar con Italia, Paraguay y Eslovaquia. Esos resultados llenaron de orgullo al país y encendieron una llama.

    «Fue un gran catalizador: muchos jóvenes empezaron a jugar al fútbol», afirma Bazeley. «Ahora tenemos jugadores en nuestro equipo que recuerdan la clasificación ante Baréin y los empates en el Mundial. Eso los inspiró a ser los mejores. Ahora tenemos la misma oportunidad.

    «Tenemos buenos equipos aquí en Nueva Zelanda. Los All Blacks, en rugby, son de talla mundial, pero el fútbol es aquí el deporte con mayor participación. El fútbol está creciendo mucho cada año».

    Ese avance coincide con una Copa del Mundo renovada y llega en el momento ideal: los niños que vieron aquel empate ante Italia son hoy internacionales absolutos y buscan su propio momento.

  • Chris Wood New Zealand(C)Getty Images

    Crear una base de jugadores

    A pesar de su orgullo por el programa, Bazeley reconoce la realidad: Nueva Zelanda no es una potencia. No es ni de lejos su Inglaterra natal.

    «Somos una nación pequeña», afirma. «Solo hay cinco millones de personas en el país. No tenemos tantos jugadores profesionales repartidos por el mundo. Creo que seguimos a unos 60 jugadores».

    Entonces, ¿por qué cree Bazeley que Nueva Zelanda puede plantar cara este verano a sus rivales de grupo —Bélgica, Egipto e Irán—? La familiaridad. No solo conoce a los jugadores de la selección; los conoce desde adolescentes.

    «Lo que sí tenemos es una cohesión muy fuerte», afirma. «Muchos de nuestros jugadores crecieron juntos. Muchos de ellos jugaron juntos en clubes, en equipos escolares, en la selección sub-17 y en la sub-20. Tienen esa cohesión y han recorrido este camino juntos, muchos de ellos. Tenemos jugadores que han disputado tres Mundiales Sub-20, dos Juegos Olímpicos y suman entre 30 y 40 partidos con la selección. Somos un equipo joven con buena experiencia internacional en categorías inferiores».

    A esa unión suma la experiencia de Chris Wood, Kostas Barbarouses y Michael Boxall, lo que da un equipo sin miedo. No tiene jugadores en el Barcelona o el Manchester United, pero muchos compiten a buen nivel. Bazeley apuesta a que la diferencia de talento no será abismal y que la química la compensará.

    «No tenemos muchos jugadores en la Premier League, la Serie A o la Ligue 1, pero contamos con una cohesión muy fuerte y una cultura sólida en la que apoyarnos cada día», afirma. «Somos un buen equipo con jóvenes talentosos, aunque quizá la gente aún no los conozca. Jugadores como Joe Bell, en Noruega; Callum McCowatt, en Dinamarca; o Eli Just, en Escocia, que brilla en el Motherwell. También tenemos futbolistas en la Championship.

    Cuando nos medimos a selecciones de primer nivel, con jugadores de la Premier, tal vez miran a nuestros futbolistas y ven a Liberato Cacace en el Wrexham, a Marko Stamenic en el Swansea o a Tyler Bindon en el Sheffield United, y piensan: “Juegan en divisiones inferiores”. Pero son jóvenes talentosos que construyen su carrera. Si a eso le sumamos las relaciones y la historia que han compartido, nos convierte en un equipo más fuerte».

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    El viaje

    En el último año Bazeley ha exigido a su equipo. Desde septiembre Nueva Zelanda ha jugado contra Australia, Polonia, Noruega, Colombia, Ecuador, Finlandia y Chile. Tras perder seis de los ocho primeros partidos —solo empató con Noruega—, en marzo venció 4-1 a Chile en Auckland y cerró su preparación mundialista con buen sabor.

    Queda un último amistoso: el 7 de junio, ocho días antes de que los All Whites debuten contra Irán en el SoFi Stadium, Nueva Zelanda enfrentará a Inglaterra en Tampa. Será un duelo entre la patria de Bazeley y su hogar actual.

    Sin embargo, Bazeley prefiere mirar hacia adelante y pensar en el panorama general: ¿qué puede lograr Nueva Zelanda este verano, dentro y fuera del campo? ¿A cuántas personas puede inspirar el equipo? ¿Cuál será el siguiente paso en este viaje?

    «No creo que me haga clic —admite Bazeley— hasta que subamos al avión y lleguemos a la Copa del Mundo».

    Nueva Zelanda va a la Copa del Mundo y Bazeley también. El viaje continúa, y, tras dos décadas de altibajos, nadie sabe adónde llevará.