Según sus propias declaraciones, el actual candidato a la reelección ya tiene varios fichajes estrella cerrados. Pero, al parecer, eso no era más que el preludio de un fichaje realmente sensacional.
Traducido por
«¡Es una superestrella al nivel de Cristiano Ronaldo!» Florentino Pérez planea un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid
Pérez anunció una oferta de 150 millones de euros por una «superestrella del nivel de Cristiano Ronaldo». No es Erling Haaland, pese a los rumores.
Aseguró que el fichaje es prioritario y se concretará pronto: «El martes presentaré a un gran club de la Liga de Campeones una oferta importante por un jugador que supondría el mayor traspaso de la historia del Madrid. Al menos 150 millones de euros».
- Getty Images
Pérez anuncia los fichajes de Mourinho, Konaté y Dumfries
Pérez confirmó los fichajes del entrenador José Mourinho, el defensa Ibrahima Konaté (Liverpool) y el lateral Denzel Dumfries (Inter). También anunció más refuerzos y dio una pista clara: «Será un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo o Kaká».
«La oferta será por un jugador del nivel de Cristiano Ronaldo o Kaká, un Galáctico. Es un futbolista de la línea media hacia arriba y no es Haaland. Primero hablaremos con su club; no llega de la Premier League. Presentaremos la oferta y veremos qué pasa», añadió.
«Bueno, en Madrid siempre se necesita más»
Pérez descartó en el programa a varias estrellas mundiales, entre ellas Haaland, reduciendo drásticamente la lista de candidatos.
Así, Pérez desmintió las controvertidas afirmaciones de su rival Enrique Riquelme, quien había asegurado tener un acuerdo con el delantero. También descartó a Michael Olise, Jeremy Doku y Harry Kane, y rechazó fichar a cualquier jugador del archirrival FC Barcelona.
Con Mbappé y Vinicius ya en la delantera, ¿hace falta otra superestrella? El veterano presidente respondió: «En Madrid siempre se necesita más».
- (C)Getty Images
¿Fichará el Real Madrid a una gran estrella del PSG?
Jude Bellingham es, desde este verano, el fichaje más caro del Real Madrid. El club pagó 103 millones de euros al Borussia Dortmund y podría llegar a abonar 127 millones con variables. Así superó los traspasos de Eden Hazard, Gareth Bale y Ronaldo.
Ahora se especula con Joao Neves, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué, todos del París Saint-Germain.
Los fichajes más caros del Real Madrid
Jugador Posición Procedencia Año Fichaje Jude Bellingham Centrocampista Borussia Dortmund 2023 127 millones de euros Eden Hazard Centrocampista FC Chelsea 2019 120,8 millones de euros Gareth Bale Delantero Tottenham Hotspur 2013 101 millones de euros Cristiano Ronaldo Delantero Manchester United 2009 94 millones de euros Aurelien Tchouameni Centrocampista AS Mónaco 2022 80 millones de euros Zinedine Zidane Centrocampista Juventus 2001 77,5 millones de euros James Rodríguez Centrocampista AS Mónaco 2014 75 millones de euros Kaká Centrocampista AC Milan 2009 67 millones de euros Luka Jović Delantero Eintracht de Fráncfort 2019 63 millones de euros Dean Huijsen Defensa AFC Bournemouth 2024 62,5 millones de euros