«Es una realidad»: Liam Rosenior defiende los cambios del Chelsea en la abultada derrota ante el PSG

Ante las críticas de que sus sustituciones eran una admisión de fracaso, Rosenior señaló el desgaste físico que sufre su plantilla. «Creo que no es solo una admisión. Es la realidad de la situación en la que se encuentra el equipo», explicó el entrenador. «Han jugado más de 100 partidos en 18 meses. No han tenido descanso debido a los partidos internacionales y a los viajes que, por ejemplo, João Pedro, Enzo Fernández o Moisés Caicedo realizan a Sudamérica. No es una excusa. Es una consecuencia del éxito en el Mundial de Clubes, y es algo fantástico que el club haya logrado en ese torneo».

Añadió: «Se ve con Reece [James], se ve con los jugadores, que si no gestiono sus minutos, la probabilidad de que se lesionen aumenta considerablemente. Así que quiero asegurarme de que, como mínimo, estemos en esta competición la próxima temporada. Seguimos luchando por la FA Cup, pero tengo que tomar decisiones que quizá sean muy difíciles y que, en ese momento, probablemente no parezcan muy acertadas, para ser sincero. Nunca quieres sacar a tus mejores jugadores cuando vas perdiendo por cinco goles en una eliminatoria, pero quiero tomar las decisiones correctas para el club de fútbol también a largo plazo».