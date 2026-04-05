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«Es una pena para nuestros aficionados»: Nuno reacciona ante la agitada derrota en la FA Cup, que hizo sufrir a Danny Dyer y a la fiel afición de los Hammers antes de que el Leeds acabara con sus sueños de Wembley en la tanda de penaltis
Decepción en el Estadio de Londres
Nuno describió la velada como un «partido muy emotivo de principio a fin» tras ver cómo su equipo caía de la forma más dramática posible. Los Hammers parecían estar sentenciados al ir perdiendo por 2-0 ya en el tiempo de descuento, tras los goles de Ao Tanaka y un penalti de Dominic Calvert-Lewin.
Sin embargo, una impresionante remontada en los últimos minutos permitió a Mateus Fernandes y Axel Disasi marcar en los minutos 93 y 96, lo que desató el delirio entre el público local —entre los asistentes se encontraba Danny Dyer, actor de Football Factory y EastEnders, que animaba a su yerno Jarrod Bowen desde la grada—.
«Para los chicos es triste, es triste, es triste para nosotros, especialmente para nuestros aficionados, por cómo vieron la segunda parte, cómo reaccionamos, cómo remontamos el partido, creando las mejores ocasiones, estrellando balones en el poste», comentó Nuno.
A pesar del dominio del West Ham en los 30 minutos adicionales, incluyendo goles anulados por fuera de juego y balones que dieron en la madera, no pudieron encontrar el gol de la victoria que su presión merecía antes de que la lotería de los penaltis tomara el relevo.
El drama del portero y la agonía de la tanda de penaltis
El drama se intensificó al final de la prórroga, cuando el portero titular, Alphonse Areola, se vio obligado a abandonar el terreno de juego por una lesión. Esto allanó el camino para el debut en el primer equipo de Finley Herrick, quien se vio en el punto de mira durante la tanda de penaltis. El internacional sub-20 de Inglaterra causó un impacto inmediato al detener el primer penalti del Leeds, lanzado por Joel Piroe, pero los fallos de Bowen y Pablo Felipe acabaron siendo fatales para las ambiciones de los locales, lo que dejó a Dyer, que había liderado los cánticos entre el público, lamentando lo que podría haber sido.
Nuno reflexionó sobre la oportunidad perdida de sentenciar la eliminatoria antes, afirmando: «Creo que hicimos lo suficiente para evitar la tanda de penaltis, pero hoy no ha podido ser. En la ronda anterior llegamos a la tanda de penaltis y dijimos que fuimos eficaces, pero hoy no lo hemos sido tanto».
El golpe decisivo lo asestó Pascal Struijk, cuyo penalti transformado aseguró oficialmente el pase del Leeds a las semifinales y una cita con el Chelsea en el estadio de Wembley.
La atención se centra ahora en el objetivo de la Premier League
Ahora que su andadura en la copa ha llegado a su fin, el West Ham debe volver a centrar su atención en la máxima categoría. Nuno destacó la importancia de la fortaleza del equipo y afirmó: «Pero la forma en que reaccionamos durante el partido, la forma en que nos metimos de nuevo en el partido, es la prueba de que no nos rendimos y de que tenemos una misión muy, muy importante entre manos. Eso es lo que se necesita para el trabajo que nos queda por delante: seguir adelante hasta el final».
El entrenador no se hace ilusiones sobre el desgaste físico que la batalla de 120 minutos ha supuesto para su plantilla. «Ahora es el momento de recuperarse. Son 120 minutos, es duro. Intentaremos que nuestros jugadores se recuperen y jugar el partido del viernes. Una vez más, el London Stadium va a ser muy importante para nosotros. El ambiente que hemos creado hoy, tenemos que crearlo para el partido, para los partidos que vienen», añadió, con la vista puesta en la visita del Wolverhampton Wanderers.
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Lecciones aprendidas para el futuro
La derrota supone un difícil regreso a la competición tras el parón internacional, pero Nuno está decidido a aprovechar la experiencia como base para el resto de la temporada. Señaló: «Hubo buenas actuaciones y otras no tan buenas. Siempre es complicado volver tras un parón internacional. Siempre es difícil, pero, al mismo tiempo, es una lección que aprendemos de cara al futuro».
Para concluir sus declaraciones tras el partido, el entrenador portugués hizo hincapié en la necesidad de un rápido cambio de mentalidad por parte de todos en el club. «Lo necesitamos, lo necesitamos, lo necesitamos. Necesitamos a todos los jugadores. Esa es la prueba. El tercer portero entró en el partido. Vamos a necesitar a todos los jugadores, a todos los jugadores y a todos los aficionados que puedan ayudarnos. Vamos a estar listos para el partido contra el Wolves del viernes», concluyó.