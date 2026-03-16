AFP
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«¡Es una pena!» - Carlo Ancelotti desvela los detalles del mensaje de texto que envió a Federico Valverde tras la heroica tripleta del jugador del Real Madrid ante el Manchester City
La actuación de un capitán en el Bernabéu
Valverde disipó cualquier duda sobre la capacidad ofensiva del Madrid en ausencia de Kylian Mbappé con un histórico hat-trick en la primera parte contra el Manchester City. Con el brazalete de capitán, el uruguayo de 27 años solo necesitó 42 minutos para conseguir el primer triplete de su carrera, dejando atónito al equipo de Pep Guardiola en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Valverde demostró su eficacia en el escenario más importante, a pesar de que a menudo juega en posiciones más retrasadas o como lateral derecho para cubrir en caso de lesiones. Antes de este partido, el centrocampista no había marcado en sus 26 apariciones anteriores en Europa, lo que hace que su actuación sea aún más impresionante, ya que los blancos se pusieron con una ventaja de 3-0.
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La broma de Ancelotti sobre el «pasaporte brasileño»
Tras el partido, el exentrenador del Madrid, Ancelotti, reveló una conversación privada que mantuvo con su antiguo jugador. En declaraciones a «Marca», el italiano afirmó: «Le he enviado un mensaje a Fede Valverde… Le he dicho: “¡Es una pena que no tengas pasaporte brasileño!”». El veterano entrenador ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores defensores de Valverde, y es bien sabido que motivaba al jugador con retos de alto nivel relacionados con su rendimiento. La actual configuración táctica bajo la dirección de Álvaro Arbeloa sigue beneficiándose de esta base, ya que Valverde sigue siendo el jugador más regular del club en las competiciones europeas.
La famosa apuesta sobre el goleador
Los recientes elogios de Ancelotti recuerdan una legendaria apuesta que hizo con el uruguayo durante su etapa en la capital española. «Hace años hice una apuesta con Fede: si marcaba 10 goles en una temporada, yo renunciaría a mi licencia de entrenador», recordó Ancelotti. Esa confianza se ha visto recompensada, ya que Valverde ha pasado de ser un trabajador incansable a convertirse también en un auténtico peligro de gol. Su importancia para el equipo es innegable; ha disputado casi todos los partidos europeos de esta temporada, y su única ausencia fue en la victoria ante el Kairat Almaty, donde se quedó en el banquillo sin llegar a jugar.
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Una clara ventaja a la que hay que dar respuesta en Mánchester
El Madrid se dirige ahora al Etihad Stadium con una cómoda ventaja de tres goles, pero la tarea de contener a un Manchester City herido sigue siendo una tarea titánica. La presión recaerá sobre Valverde para que vuelva a demostrar su liderazgo y disciplina defensiva, ya que se espera que el City lance una ofensiva implacable desde el primer pitido.
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