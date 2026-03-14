Fue una tarde llena de altibajos para Díaz, que había salido desde el banquillo para igualar el marcador ante el Leverkusen en el minuto 69. Su gol ayudó a salvar un punto para un Bayern que había tenido dificultades desde la indiscutible tarjeta roja a Jackson en la primera parte. Sin embargo, el partido se torció cuando el árbitro sacó la tarjeta en el minuto 84, acusando a Díaz de simulación a pesar del leve contacto con la pierna del portero cuando el extremo intentaba reglearlo.

El empate mantiene al Bayern en la lucha por el liderato, pero las repercusiones de la actuación arbitral no han hecho más que empezar. Con Jackson y Díaz ahora enfrentándose a sanciones, Kompany tendrá que reorganizar su plantilla para los próximos partidos, mientras el club sigue asimilando una tarde controvertida en Renania del Norte-Westfalia.