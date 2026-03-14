AFP
Traducido por
«¡Es una locura!» - Un furioso Vincent Kompany exige una explicación por la expulsión de Luis Díaz, mientras el Bayern de Múnich, con nueve jugadores, empata con el Bayer Leverkusen
Caos en el BayArena
Fue una tarde llena de altibajos para Díaz, que había salido desde el banquillo para igualar el marcador ante el Leverkusen en el minuto 69. Su gol ayudó a salvar un punto para un Bayern que había tenido dificultades desde la indiscutible tarjeta roja a Jackson en la primera parte. Sin embargo, el partido se torció cuando el árbitro sacó la tarjeta en el minuto 84, acusando a Díaz de simulación a pesar del leve contacto con la pierna del portero cuando el extremo intentaba reglearlo.
El empate mantiene al Bayern en la lucha por el liderato, pero las repercusiones de la actuación arbitral no han hecho más que empezar. Con Jackson y Díaz ahora enfrentándose a sanciones, Kompany tendrá que reorganizar su plantilla para los próximos partidos, mientras el club sigue asimilando una tarde controvertida en Renania del Norte-Westfalia.
- AFP
Kompany critica duramente una decisión «descabellada»
«¡Lo peor es Lucho Díaz! Nadie en el estadio sabe hoy por qué le han sacado la tarjeta amarilla-roja. Es una locura», declaró Kompany aDAZN tras el pitido final. El técnico belga se mostró perplejo ante la actuación arbitral, sobre todo teniendo en cuenta que Díaz no pareció reclamar penalti tras el contacto. El extremo ya tenía una tarjeta amarilla desde el minuto 74 tras una entrada con la pierna alta.
Kompany siguió exigiendo respuestas sobre la lógica detrás de la segunda amonestación, que supondrá la suspensión del colombiano para el próximo partido. «Duele, por supuesto. Está sancionado para el próximo partido. Alguien tiene que explicarme por qué eso es tarjeta amarilla en esta fase», añadió. La incredulidad del entrenador fue compartida por sus jugadores, que consideraron que el árbitro había malinterpretado la intención del delantero en un momento de gran presión del partido.
Eberl revela las declaraciones del árbitro tras el partido
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ofreció una sorprendente actualización tras el partido, afirmando que el árbitro Christian Dingert había admitido su error tras revisar las imágenes. «Acabo de hablar con el señor Dingert. Todo va bien, ha sido una buena conversación. También ha dicho que no era una tarjeta amarilla-roja», reveló Eberl. Sin embargo, esta admisión no sirvió de mucho consuelo a la directiva del Bayern, dado el impacto que tuvo la decisión en el desenlace del partido.
Eberl reconoció la honestidad del árbitro, pero destacó la inutilidad de la rectificación a posteriori. «Para él, fue una simulación clara durante el partido, pero ahora ha visto las imágenes y ha dicho que no era tarjeta amarilla-roja. Muy honorable, pero no nos sirvió de nada», explicó el director. Dado que el incidente supuso una segunda tarjeta amarilla en lugar de una tarjeta roja directa, el VAR no pudo intervenir y revocar la decisión sobre el terreno de juego según los protocolos vigentes.
- Getty Images Sport
La opinión de los jugadores sobre la simulación
El vestuario del Bayern se mostró unido en la defensa de Díaz, y muchos señalaron que el jugador intentó mantenerse en pie. Jonathan Tah destacó la ausencia de «teatralidad» por parte de su compañero y afirmó: «Se levanta enseguida. Sí, se cae. Incluso le tocan un poco. Pero se levanta enseguida. No monta un escándalo, no hace teatro. Y por eso me pregunto por qué le piten simulación, reaccionando como si hubiera montado un espectáculo».
Su compañero en la defensa, Josip Stanisic, también consideró que la sanción fue excesivamente dura, dado que el contacto fue claramente obra de Blaswich. «Sabe que ya tiene una amarilla, y luego ir directamente a por la amarilla y sacarle la amarilla-roja me parece duro, sobre todo porque le golpea. Si fuera una simulación totalmente clara, también diría: nunca se debe hacer algo así, pero le golpea y eso se ve», comentó. El pivote Joshua Kimmich fue aún más tajante, afirmando que el incidente «ni en un millón de años» fue una simulación.
Anuncios