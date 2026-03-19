«Es una locura lo que les pasa hoy en día a los chicos de 18 y 19 años»: los rumores sobre Said El Mala sacan de quicio al entrenador del Colonia, Lukas Kwasniok

El joven de 19 años ha sido objeto de atención en los últimos tiempos por varios motivos. Por un lado, debido a una posible convocatoria de la selección alemana; por otro, por un supuesto compromiso de fichaje por un equipo de la Premier League. «¿Cómo se supone que va a estar el chico? Dicho sin rodeos, es perverso lo que les pasa hoy en día a los jóvenes de 18 y 19 años, la presión a la que tienen que soportar», declaró Kwasniok el jueves.

Kwasniok no se había enterado de nada sobre el supuesto compromiso de fichaje. Según informó el martes el diario Bild, El Mala habría dado su compromiso al Brighton & Hove Albion. «Al final, cualquiera puede escribir algo, afirmarlo, otros lo copian, y si es cierto o no, no importa en absoluto», criticó Kwasniok. Esto lleva a que El Mala «ahora, en este extraño mundo de las redes sociales, sea obviamente objeto de insultos —una evolución estupenda, estupenda».