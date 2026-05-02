«Me sorprendió que el balón no entrara», dijo Dinkci tras el partido del sábado, recordando su ocasión en el minuto 68, cuando Urbig detuvo su disparo a pocos metros con una gran parada.
Traducido por
«Es una locura»: el delantero del Heidenheim, Eren Dinkci, admira a un jugador del FC Bayern
«Jonas Urbig lo detuvo de forma increíble», elogió Dinkci, y explicó: «Lo lancé un poco más alto a propósito para que no llegara con la mano. Que lo haya parado es increíble. También me culpo por no haberlo metido».
Si Dinkci hubiera marcado, el Heidenheim podría haberse llevado los tres puntos en Múnich. El colista se adelantó en el 22’ con gol de Budu Zivzivadze y Dinkci amplió la ventaja poco después con su tercer tanto en la Bundesliga.
El Bayern, cuyo entrenador, Vincent Kompany, había dado descanso a varios titulares, recortó distancias justo antes del descanso con un tiro libre de Leon Goretzka. En la segunda parte, Kompany lanzó a Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz y Joshua Kimmich, y a la hora de juego Goretzka igualó el marcador.
- AFP
El Heidenheim modificó a última hora su plan para el partido contra el FC Bayern
Con 2-2 en el marcador, Urbig detuvo un remate de Dinkci, pero poco después Zivzivadze devolvió la ventaja al Heidenheim. El gol se mantuvo hasta el décimo minuto de añadido: en la última jugada, un disparo de Olise al poste rebotó en la espalda del portero Diant Ramaj y entró, fijando el 3-3 final.
El técnico del FCH, Frank Schmidt, «cambió de idea hasta ayer» sobre el plan ante el campeón, reveló Dinkci. «En realidad, queríamos retrasar la línea y compactarnos. Sin embargo, el técnico cambió de idea: “No, no tenemos nada que perder”. Y fue lo acertado, porque así generamos muchas ocasiones”. Aun así, sabían que “tendríamos que defender mucho y que el Bayern tendría unos 75 % de posesión. Pero el equipo respondió muy bien, nos quitamos presión. Ese era el plan”.
Urbig, de 22 años, sustituyó a Manuel Neuer y sumó su aparición número 17 esta temporada. Se espera que el joven portero sea el suplente del veterano de 40 años con más frecuencia la próxima campaña y, a largo plazo, su sucesor.
El Bayern vuelve a centrar rápidamente su atención en el PSG
«Sería fácil fijarse en lo que hoy no ha salido bien. Muchas cosas podrían haber salido mejor, claro. Pero no hay que olvidar que los chicos vuelven a marcar al final y hacen todo lo posible para no perder el partido», declaró el entrenador del Bayern, Kompany, en Sky sobre la actuación de su equipo. «Eso es lo que podemos llevarnos al próximo partido; todo lo demás son detalles que tenemos que mejorar».
Tras el empate ante el Heidenheim, el Bayern ya piensa en la vuelta de Champions contra el París Saint-Germain, donde buscará revertir el 4-5 de la ida y alcanzar la final.
Mientras, el Heidenheim recortó a tres puntos su desventaja respecto al puesto 16, el primero de descenso. Para mantener la categoría, el colista necesita que St. Pauli y Wolfsburgo no sumen el domingo y, luego, ganar al Colonia y al Mainz.
- AFP
Los enfrentamientos anteriores entre el Bayern y el Heidenheim
Fecha
Concurso
Partido
3 de abril de 2019
Copa DFB
Bayern de Múnich 5-4 1. FC Heidenheim
11 de noviembre de 2023
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 4-2
6 de abril de 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 3-2
7 de diciembre de 2024
Bundesliga
Bayern Múnich 4-2 Heidenheim
19 de abril de 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0-4
21 de diciembre de 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim vs. FC Bayern 0-4
2 de mayo de 2026
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim 3-3