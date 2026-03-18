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Es una gran esperanza para el Mundial: parece que la superestrella no estará en la convocatoria de Alemania para los partidos amistosos de finales de marzo
Por lo tanto, debido a los actuales problemas de lesiones de Musiala, y tras consultar con el FCB y los equipos médicos implicados, se ha decidido no convocar al jugador de 23 años. En los informes se habla explícitamente de una medida de precaución, después de que Musiala, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo (6-1) la semana pasada notara una reacción de sobrecarga en el tobillo izquierdo, lesionado el verano pasado, y, por ello, se perdiera el partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen del sábado (1-1) y también el partido de vuelta contra el Atalanta del miércoles por la noche.
Además, es muy probable que Musiala tampoco participe en el último partido antes del parón internacional, contra el Union de Berlín el sábado. Aunque después le queda tiempo hasta el Mundial para recuperar su mejor forma, la no convocatoria resulta bastante molesta tanto para Musiala como para Nagelsmann.
Al fin y al cabo, el seleccionador alemán había subrayado a principios de marzo en una entrevista con la revista kicker que quería contar sin falta con la estrella del Bayern, así como con Kai Havertz (FC Arsenal), que también llevaba mucho tiempo de baja por lesión, para los partidos internacionales de marzo. Era «aconsejable que volvieran en marzo, porque llevaban una eternidad sin estar con nosotros. «No he visto a Jamal en la selección nacional desde hace más de diez meses, y a Kai desde hace aún más tiempo», explicó Nagelsmann. «Solo conocen algunas cosas que hemos hecho desde entonces en teoría, por las conversaciones que han tenido conmigo. Por eso es muy valioso que vuelvan a estar con nosotros, porque, de lo contrario, en algún momento también les resultará difícil encontrar el ritmo en el seno de la selección nacional».
A diferencia de Musiala, su compañero en el Bayern, Lennart Karl, participará en los próximos partidos internacionales y será convocado por primera vez para la selección absoluta. La selección alemana se enfrentará a Suiza el 27 de marzo en Basilea y a Ghana tres días después en Stuttgart. Nagelsmann dará a conocer la convocatoria el jueves por la tarde.
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La última vez que Jamal Musiala jugó con la selección alemana fue hace un año
Musiala sufrió una fractura de peroné durante el Mundial de Clubes el verano pasado y estuvo de baja durante más de medio año. En el Bayern, se ha ido reincorporando poco a poco al jugador de gran técnica desde mediados de enero, y entretanto Musiala ya ha disputado algún que otro partido como titular. El plan inicial era que el internacional estuviera en plena forma para los octavos de final de la Liga de Campeones, pero no fue posible.
En su lugar, Musiala sufrió un contratiempo muy molesto en Bérgamo. Ahora se le ha recomendado que se recupere durante el parón internacional y aproveche su ausencia de la selección alemana para avanzar rápidamente en su recuperación física. En el mejor de los casos, el entrenador del FCB, Vincent Kompany, podrá volver a contar con un Musiala en plena forma para los muy probables cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en abril.
La estrella del Bayern disputó su último partido de los 40 internacionales que lleva hasta la fecha hace apenas un año. A finales de marzo de 2025, marcó un gol muy especial en el 3-3 de los cuartos de final de la Liga de Naciones contra Italia, cuando, gracias a un recogepelotas muy atento, desvió a toda velocidad un córner lanzado por Joshua Kimmich hacia la portería italiana desguarnecida.
Musiala no regresará a la selección alemana hasta la fase final de preparación para el Mundial. A finales de mayo, poco antes de la salida, le espera un partido amistoso contra Finlandia, y a principios de junio Alemania se enfrentará a Estados Unidos, coanfitrión del torneo. El torneo comenzará para el equipo de Nagelsmann el 14 de junio con el primer partido de la fase de grupos contra Curazao; entonces, en el mejor de los casos, Musiala causará estragos en el centro del campo ofensivo de la selección alemana junto con Florian Wirtz, del Liverpool.
Los próximos partidos de la selección alemana
Fecha
Concurso
Partido
Viernes, 27 de marzo, 20:45 h
Partido amistoso
Suiza contra Alemania
Lunes, 30 de marzo, 20:45 h
Partido amistoso
Alemania contra Ghana
Domingo, 31 de mayo, 20:45 h
Partido amistoso
Alemania contra Finlandia
Sábado, 6 de junio, 20:30 h
Partido amistoso
EE. UU. contra Alemania
Domingo, 14 de junio, 19:00 h
Mundial 2026
Alemania contra Curazao
Sábado, 20 de junio, 22:00 h
Mundial 2026
Alemania contra Costa de Marfil
Jueves, 25 de junio, 22:00 h
Mundial 2026
Alemania contra Ecuador
Preguntas frecuentes
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Derzeit gibt es keine verlässlichen Informationen darüber, ob Lamine Yamal eine Freundin hat.
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