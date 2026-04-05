Getty Images Sport
Traducido por
«Es una bomba»: el padre de Cristian Romero confirma el precio de la cláusula de rescisión del Tottenham en medio de los rumores de un traspaso «sorpresa»
Víctor Romero rompe su silencio sobre los rumores de traspaso
El padre de Cristian Romero, estrella del Tottenham Hotspur, Víctor, ha respondido a las recientes informaciones que apuntan a que su hijo podría estar pensando en abandonar el norte de Londres.
En declaraciones a Cadena 3 sobre los últimos rumores, Víctor admitió que la situación se ha intensificado rápidamente. «Es una bomba que no deja de crecer. Espero que sea cierto; como hincha del Belgrano y como padre, ¿qué más podría pedir?, pero no sé nada», afirmó.
Se mostró sorprendido por las afirmaciones y señaló que «Cuti no es de los que hacen declaraciones, por eso me sorprende».
- Getty Images Sport
Se desvela la cláusula de rescisión secreta
Una de las revelaciones más significativas tiene que ver con las condiciones económicas necesarias para sacar al ganador del Mundial del Tottenham Hotspur Stadium. A pesar de haber firmado recientemente un nuevo contrato, parece que existen cláusulas específicas que permiten a determinados clubes activar su traspaso a cambio de una cantidad fija. El padre de Romero confirmó que los Spurs intentarían recuperar al menos su inversión inicial en caso de que se produjera una venta. «Le quedan dos años más de contrato con el Tottenham y tiene una cláusula de rescisión muy elevada. El club inglés no va a dejarlo marchar gratis; ronda entre los 50 y los 70 millones de dólares [43,4-60,6 millones de euros]. En mi opinión, querrán recuperar lo que invirtieron», explicó.
Según informaciones anteriores, una cláusula «preferencial» especial permitiría al trío español formado por el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona hacerse con sus servicios por 60 millones de euros (52 millones de libras/69 millones de dólares).
La frustración personal de Romero en el Tottenham
Los comentarios del padre del defensa llegan en un momento en el que el propio jugador ha admitido sentir la presión de la difícil temporada del Tottenham.
Los Spurs se encuentran actualmente en una situación precaria en la Premier League, situados a solo un punto de la zona de descenso bajo la nueva dirección técnica.
Durante su concentración con la selección, el central hizo un análisis sin tapujos de su situación actual. Confesó que «no está pasando por su mejor momento» en el Tottenham, aunque reafirmó su profesionalidad.
«Por encima de todo, tengo que ponerme las pilas, ahora tengo que centrarme en el club», añadió, reconociendo la necesidad de ayudar al equipo a salir de los puestos de descenso.
- Getty Images Sport
Un posible regreso a Argentina
Quizás lo más sorprendente de las últimas noticias sea el rumor de que Romero podría acabar volviendo a sus raíces en el Club Atlético Belgrano. Aunque fichar por un gigante europeo como el Real Madrid sigue siendo la opción profesional más probable, el tirón sentimental de su club de la infancia sigue siendo un factor a tener en cuenta de cara al futuro.
«No sé nada, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa», añadió Víctor Romero cuando se le preguntó por los rumores sobre el Belgrano. «Hoy puedes estar pensando en estar cerca de tu familia, y mañana arman un equipo para ganar el campeonato y todo cambia. No quiero mentir».