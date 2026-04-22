«Es de lo más molesto», declaró la futbolista internacional a Sport Bild. «Estamos en las semanas decisivas de la temporada. Quiero estar todos los días en el campo, y cuando te frenan, la verdad es que, pese a los grandes momentos que se acercan, no estás precisamente de buen humor».
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«¡Es un rollo!» Giulia Gwinn se lamenta por su lesión, pero podría jugar al final de la temporada
En el partido de clasificación para el Mundial, que terminó 5-1, Gwinn tuvo que abandonar el terreno de juego a los 32 minutos. Más tarde se confirmó el diagnóstico: la jugadora de 26 años se había dislocado el hombro. Sin embargo, tras un tratamiento conservador, el entrenador del Bayern de Múnich, José Barcala, se mostró cautelosamente optimista. «La primera impresión es positiva. Si responde bien al tratamiento, la idea es que sea una opción para los próximos partidos».
De cara a la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona este sábado, Gwinn podría ser clave. «Somos outsiders, pero nos respetarán y no creerán que será fácil», afirmó.
El FC Bayern femenino está a punto de ganar la liga antes de tiempo.
Sin embargo, el objetivo principal es otro: «En el Bayern queremos, en primer lugar, ganar la liga, pero en los últimos años nos hemos propuesto cada vez más dar la batalla también a nivel internacional». Una victoria en la Bundesliga el miércoles ante el Union de Berlín le bastaría al Bayern para proclamarse campeón de Alemania.
Gwinn, en Múnich desde 2019 y con contrato hasta 2027, no descarta renovar: «Pocos motivos hay para renunciar a lo que tengo».