Por su parte, Vinicius no era, ni mucho menos, la única estrella del Real Madrid de la que el entrenador Álvaro Arbeloa tendría que prescindir en caso de recibir una tarjeta amarilla el martes en el partido de vuelta contra el Bayern. Kylian Mbappé, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Aurélien Tchouameni eran otros cuatro jugadores del once inicial del Real Madrid que se enfrentaban a una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. A este último le tocó en la primera parte: en el minuto 37, Tchouameni vio la tarjeta amarilla y, por lo tanto, no podrá jugar la semana que viene en Múnich.

Además, Jude Bellingham, que comenzó el partido en el banquillo, también habría sido sancionado de recibir otra amonestación.

Por su parte, el entrenador del FCB, Vincent Kompany, desmintió las especulaciones sobre si el Bayern podría estar buscando deliberadamente que Vinicius y compañía se quedaran sin poder jugar por acumulación de tarjetas amarillas. «Eso no puede ser una táctica», afirmó el belga en la rueda de prensa del lunes. En el propio campeón alemán, además de Laimer, el defensa central Dayot Upamecano corre el riesgo de perderse el partido de vuelta por acumulación de tarjetas amarillas.